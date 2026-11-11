Follia a Milano: scaraventa una donna fuori dall'auto e gliela ruba. La fuga dura poco: si schianta e aggredisce la polizia

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Un nuovo caso di cronaca conferma il problema della sicurezza a Milano. Nel pomeriggio di lunedì 9 novembre, infatti, è avvenuto un furto di auto che ha dell’incredibile. Un pregiudicato di 54 anni è entrato nella macchina di una donna mentre questa era alla guida.

In pochi istanti, l’uomo ha scaraventato la donna fuori dall’abitacolo ed è scappato via con il veicolo. La sua fuga, però, è durata poco, anche grazie al pronto intervento della Polizia.

Il video del furto

Il furto è stato ripreso da una persona che ha assistito alla scena dal balcone di un palazzo, con affaccio sulla strada dove è avvenuto il reato. Il video, diventato immediatamente virale sui social, mostra la parte finale di quanto accaduto, con il ladro che riesce a scappare a bordo della vettura.

La rapina è avvenuta in via Giovanni Briosi e il malvivente è stato catturato a breve distanza, in viale Mugello. Ricordiamo che la Lombardia è una delle regioni più colpite dai furti di auto.

La fuga è durata poco

Poco dopo il furto dell’auto, l’uomo è stato fermato dalle Forze dell’Ordine, dopo essere stato coinvolto in un incidente con un’altra vettura. Il sinistro, probabilmente legato alla guida spericolata del ladro (che, come si vede nel video, scappa via a tutta velocità, incurante della segnaletica), ha permesso di identificare il veicolo, subito ricollegato dagli agenti al furto appena avvenuto.

All’arrivo delle Forze dell’Ordine sul luogo dello schianto, il 54enne ha inizialmente tentato di minimizzare l’accaduto e di giustificarsi. Sperando di farla franca, l’uomo ha infatti dichiarato agli agenti che l’automobile apparteneva a un’amica.

Tuttavia, di fronte alle incalzanti domande dei poliziotti e ormai messo alle strette, la situazione è rapidamente degenerata. Il pregiudicato ha perso il controllo e ha aggredito fisicamente gli agenti intervenuti, rendendo inevitabile l’arresto. L’uomo è stato poi fermato per resistenza a pubblico ufficiale e sarà indagato per rapina aggravata.