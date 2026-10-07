Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

123RF Scoperta la tecnica del ladro di gasolio

In un mondo dove avvengono furti di rame dai cavi di ricarica, non c’è da sorprendersi che i ladri abbiano preso di mira i distributori di carburanti. In una fase di continui rialzi di prezzi, contenuti da tagli sulle accise per mesi, c’è chi si è inventato una tecnica per rubare circa 6.400 litri di gasolio. Presso la stazione di servizio E.Leclerc di Violaines, nessuno riusciva a capacitarsi delle misteriose sparizioni perché non vi erano effrazioni né danni.

I dipendenti della stazione di servizio E.Leclerc hanno notato una notevole quantità di carburante mancante dai serbatoi, allertando la polizia. Gli agenti hanno attivato la sorveglianza per capire chi stesse rubando in modo indisturbato la quantità record di carburante. Sulle pagine di Autoplus è emerso che le forze dell’ordine hanno deciso di monitorare la zona con attenzione per fermare il responsabile.

Massima riservatezza

Dopo giorni di vigilanza, lo scorso ​​23 settembre si è verificato l’errore fatale che ha portato all’arresto di un uomo. Una volta preso in custodia, il colpevole ha confessato la colpa: avrebbe sottratto circa 6.400 litri di carburante in una settimana. Parte del gasolio rubato è stato ritrovato presso un deposito che aveva affittato, dove sarebbe stato conservato prima di essere rivenduto.

Il diesel nella zona arriva a costare circa 2,30 euro al litro, e le perdite ammonterebbero a circa 14.000 euro. Una cifra considerevole, ottenuta senza destare sospetti tra i gestori della stazione di servizio. Secondo alcune fonti, il colpevole avrebbe anche confessato agli inquirenti il ​​metodo utilizzato, sebbene tale spiegazione non sia stata resa pubblica per evitare casi analoghi.

Condanna esemplare

Si sarà trattata di una trovata ingegnosa perché dalla metà di settembre era riuscito a sottrare una quantità record di gasolio. I serbatoi non presentavano segni di manomissione. Il giovane di 23 anni è stato colto in flagrante e in quel momento stava pagando solo pochi euro, senza che i dipendenti se ne accorgessero, per ritirare un ammontare di carburante elevato. Processato con procedura d’urgenza dopo essersi dichiarato colpevole, il giovane ha ricevuto una condanna a un anno con sospensione condizionale della pena e la confisca del furgone. Rischiava fino a tre anni di carcere e una multa di 45.000 euro.

Con l’aumento dei prezzi del carburante si stanno moltiplicando le segnalazioni in Europa. Gli agenti sono costretti a sorvegliare regolarmente i distributori minacciati dai malviventi. I furti di carburante, soprattutto da serbatoi di autocisterne, possono garantire un guadagno immediato. La continua necessità di gasolio ha creato un mercato parallelo che non agevola i clienti che si imbattano nei prezzi record presso le pompe. Sui carburanti resta altissimo il livello di attenzione sulle frodi messe in atto per aggirare il versamento delle accise e offrire un prodotto contraffatto.

Persino nel Regno Unito si è registrato un boom di furti ai distributori. Sono stati rubati carburanti per oltre 230.000 euro al giorno. Crescono sia le fughe dopo il pieno sia i clienti senza denaro che in modo furbo cercano di evitare i pagamenti. Tra marzo e luglio, i primi cinque mesi della fase di crisi più acuta, i casi di rifornimento non pagato sono aumentati del 20% rispetto al periodo precedente. Come riportato su Adnkronos ogni giorno vengono rubati oltre 108.000 litri di carburante nel Regno Unito.