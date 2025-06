Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: iStock Ragazza ruba una Dacia Duster usando uno sturalavandini

Ci sono furti d’auto che fanno scalpore per la loro violenza. Altri per la tecnologia usata. Poi ci sono quelli che ti lasciano a bocca aperta per la semplicità disarmante con cui vengono eseguiti. È il caso di un video virale, girato probabilmente in un Paese dell’America Latina, dove una ragazza adolescente riesce a forzare una Dacia Duster con uno sturalavandini. Proprio uno di quelli usati per liberare il lavello quando l’acqua non scende. Lei però, anziché adoperarlo in bagno, se ne è servito in pieno giorno: ordinaria amministrazione.

Come può uno sturalavandini aprire i finestrini

Nel video si vede chiaramente la giovane avvicinarsi alla Duster parcheggiata. Con calma olimpica applica la ventosa dello sturalavandini al lunotto posteriore. Una trazione decisa, nessuna violenza, e il vetro scende. Come se avesse premuto un pulsante invisibile. A quel punto, una volta abbassato il finestrino, infila un braccio, sblocca la portiera, entra e in meno di dieci secondi porta via una borsa e un porta-computer. Poi se ne va libera, senza correre, così da passare indisturbata. Missione compiuta. Nessun vetro rotto. Mezzo rubato il tempo di un gesto, che sembra uscito da un tutorial su TikTok.

Ma com’è possibile? È uno scherzo? Un trucco da illusionista? A quanto pare no. Secondo quanto riportato da Carro e Motos, l’agente di polizia federale brasiliano Fábio Henriques ha definito “reale” la tecnica. Funziona sfruttando un difetto strutturale noto, eppure ignorato da molti. Il trucco riguarda i finestrini manuali. Se sono vecchi, allentati o semplicemente poco mantenuti, è possibile abbassarli esercitando una pressione esterna mediante una ventosa abbastanza forte. Lo sturalavandini, grazie alla sua capacità di creare un vuoto d’aria, è perfetto in tal senso. Il meccanismo cede da solo. Al contrario, i finestrini elettrici (quelli Mercedes si possono chiudere da remoto) – quelli azionati dal motorino – oppongono una resistenza meccanica tale da complicare considerevolmente questa tipologia di furto. In sostanza: più comfort, più sicurezza.

Il punto debole del SUV

Apriamo una parentesi interessante: quanto costa oggi una Dacia Duster nuova? La risposta è semplice: poco, almeno rispetto alla concorrenza. Si tratta di uno dei SUV più economici sul mercato, con prezzi di listino alla portata delle famiglie “normali”. Robusta, spaziosa, spartana, eppure funzionale. Il compromesso ideale per chi vuole un’auto da battaglia, senza fronzoli. Poi, chiaro, esistono alternative anche nel mercato dell’usato. Puoi trovare SUV di classe superiore, in termini di dotazioni, motori e interni. Ma attenzione: spesso le vetture in questione portano molti chilometri sulle spalle, e i costi di manutenzione rischiano di diventare un problema reale, soprattutto nel lungo periodo.

Alla fine, la Duster vanta delle signori credenziali, e alcune debolezze. Da fuori appare solida e pronta a qualsiasi avventura; invece, è sufficiente uno sturalavandini (e un po’ di mestiere) e la apri tipo scatoletta di tonno. Insomma, è il caso di non lasciare nulla di valore in macchina, specie se la tua Duster dispone ancora di finestrini manuali. E magari, la prossima volta che vedi qualcuno con uno sturalavandini in mano… guarda bene dove lo sta puntando.