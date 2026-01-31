Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Gli rubano la Mercedes e la rincorre a piedi, il video virale

A San Severo, in provincia di Foggia, il clacson di un Mercedes inseguito a piedi da un signore urlante ha interrotto il silenzio di un martedì mattina. Il video ripreso da una videocamera di sicurezza mostra l’accaduto e la disperazione dell’uomo che si è visto portare via una AMG GT da quasi 200 mila euro.

Fortunatamente, la vettura è stata ritrovata in poche ore grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, ma l’ennesimo episodio nel centro nevralgico dei furti di auto – da molti rinominato il “triangolo delle bermuda” – continua a creare preoccupazione nella zona.

Il furto e la corsa a piedi

Il furto è avvenuto in piena mattinata sotto gli occhi dei passanti e del proprietario, che non appena si è accorto della sua vettura che si allontanava ha iniziato a rincorrerla a piedi urlando. Nel video infatti si vede l’uomo correre dietro alla sua auto, urlare “fermateli” e cercare di attirare l’attenzione di chi si trovava nei paraggi. Una scena forte, che restituisce tutta la disperazione di chi vede sfumare davanti a sé un bene di enorme valore. Nonostante il traffico abbia rallentato la fuga, i ladri sono riusciti a scappare lasciando dietro di loro la disperazione del malcapitato di turno.

L’arrivo dei poliziotti

Questa volta però c’è un lieto fine. Infatti grazie all’intervento della Polizia la vettura è stata ritrovata in un casolare tra Pietramontercorvino e Lucera, a circa 30 chilometri da San Severo. Un ritrovamento tempestivo che ha impedito all’automobile di entrare all’interno del percorso di smontaggio e/o espatrio verso mercati lontani in cui non sarebbe più stata ritrovata.

Sul tettuccio era montato un Jammer, dispositivo elettronico che viene utilizzato dai malviventi per interferire con l’antifurto satellitare delle vetture, escludendole così dalla localizzazione su mappa. Nel capanno era presente anche una seconda Mercedes appena rubata, questa volta una Mercedes Glc 4 Matic, anch’essa restituita al legittimo proprietario.

Una zona di pericolo

Non si tratta di un caso isolato per la zona. La provincia di Foggia vive infatti da tempo l’emergenza dei furti d’auto, con vetture che spariscono continuamente e forze dell’ordine che non riescono a tamponare il fenomeno. Negli anni la situazione non è cambiata e vista la destrezza con la quale i malviventi riescono a inserirsi all’interno delle autovetture e portarle via, la zona compresa tra Manfredonia, Cerignola e l’entroterra foggiano è stata rinominata da molti come il “triangolo delle Bermuda delle auto rubate”.

Qui è ormai stata costruita un’intera organizzazione criminale in grado di smontare le auto rubate, esportare i pezzi e rivenderli in Italia o all’estero. Questo solitamente è il passaggio che viene fatto per le vetture commerciali, di cui la Panda rimane la più rubata in assoluto, visto la grande richiesta di ricambi. Al contrario per le vetture di lusso come questa Mercedes AMG GT è più facile vederle esportate intere con rotte verso gli Emirati Arabi o l’Africa, rendendo praticamente impossibile il recupero una volta superata la fase iniziale.

Per questa volta è andata bene. L’auto è stata recuperata e nessuno si è fatto male. Ma il video di San Severo resta lì, a ricordare che per molti automobilisti, in alcune zone d’Italia, parcheggiare l’auto significa ancora incrociare le dita.