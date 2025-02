Nissan e Honda frenano, non ci sarà più la fusione tra le due Case asiatiche che stavano trattando per la nascita del terzo costruttore d'auto al mondo

Nissan e Honda non si uniranno più per formare insieme il terzo costruttore d’auto a livello mondiale, con la fusione tra le due Case che è ufficialmente saltata. Le trattative per il matrimonio tra i due storici brand asiatici delle quattro ruote, infatti, si sono arenate sino a far saltare il banco definitivamente, con Yokohama e Hamamatsu che non hanno trovato un punto di incontro. Un divorzio ancor prima di festeggiare il matrimonio tra le due aziende che già si erano sedute al tavolo per discutere, ma non riuscendo di fatto a smussare l’una gli spigoli appuntiti delle richieste dell’altra, mandando tutto in fumo.

Una fusione che non s’ha da fare

Parafrasando il celebre passo de I promessi sposi di Alessandro Manzoni, quella tra Honda e Nissan è un’unione che non avrà luogo. Colpa di scontri di vedute, divergenze e posizioni troppo distanti tra le parti, con le due Case che non hanno trovato l’accordo che avrebbe di fatto sconvolto nel futuro prossimo il mercato dell’auto. Il matrimonio terminato ancor prima di nascere, infatti, avrebbe dato vita al terzo costruttore d’auto a livello mondiale, una creatura capace di far tremare colossi come Stellantis e Volkswagen e che, di certo, avrebbe vissuto stagioni d’oro in terra asiatica se fosse nato.

Con i se e con i ma sappiamo bene che non si va da nessuna parte. E infatti resta tutto un sogno, perché Yokohama e Hamamatsu non sono riuscite a trovare la quadra, rimanendo ferme nelle proprie posizioni proprio come l’altro lato del tavolo delle trattative.

Come detto, alla base del fallimento della fusione ci sarebbero stati scontri tra le due aziende. Dal Giappone c’è chi è certo sulle reali colpe dello stop ai negoziati, chiarendo quella che sarebbe stata una delle cause principali al divorzio anticipato.

Il piano Honda che non è piaciuto a Nissan

I colloqui per unire le forze sembravano essere iniziati nel migliore dei modi, con Honda e Nissan che avevano accelerato il passo per la fusione salvo poi, come spesso capita, frenare tutto a un tratto. Le cause? La posizione di Honda sul ruolo che avrebbe avuto Nissan nel gruppo.

Dal Giappone, infatti, c’è chi darebbe proprio alla Casa di Hamamatsu la colpa principale del fallimento del matrimonio, con Honda che aveva reso noto il piano di fare di Nissan una controllata da inglobare al marchio. E da Yokohama, come prevedibile, il no è stato netto.

Nessun passo indietro, nessun ripensamento neanche quando la situazione è precipitata tanto da far pensare a una chiusura delle operazioni di fusione. Una scelta chiara da parte di Nissan a cui non è andato a genio il piano di Honda, con le porte che si sono chiuse definitivamente facendo saltare le trattative che, sulla carta, si sarebbero dovute concludere entro la prima metà del 2025.

Cosa succede ora a Honda e Nissan

Cosa sarà ora di Honda e Nissan? Dal punto di vista di mercato non cambia nulla rispetto al passato, con le due Case che proseguiranno per la propria strada, facendo a meno dell’aiuto dell’altra. Nissan, di certo, è quella che dovrà rimboccarsi le maniche perché il momento attuale non è dei migliori per Yokohama che sta affrontando problematiche finanziarie.

Ma non sarà di certo una fusione saltata a mettere in difficoltà i brand che cercheranno di voltare pagina e proseguire nei propri progetti. Un po’ come fatto già nelle scorse settimane quando avevano dovuto incassare il rifiuto di Mitsubishi a far parte del matrimonio allargato.