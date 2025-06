La "fabbrica trasparente" di Volskwagen, situata a Dresda, in Sassonia, potrebbe avere un futuro come polo di ricerca universitaria e dire addio alla produzione di auto

Ufficio Stampa Volkswagen Nello stabilimento Volkswagen oggi si produce la ID.3

Da diversi mesi, anche a causa delle difficoltà del programma di elettrificazione della gamma, il Gruppo Volkswagen sta lavorando a una riorganizzazione delle sue attività produttive in Germania, con la chiusura di alcune linee e l’obiettivo di ottimizzare i processi per contenere i costi. In questo contesto, il futuro della Gläserne Manufaktur, la cosiddetta “fabbrica trasparente”, il nome con cui viene comunemente indicato lo stabilimento di Dresda, è al centro, da tempo, di rumor e indiscrezioni. Negli ultimi giorni, la stampa tedesca ha anticipato quello che dovrebbe essere il futuro dello stabilimento, destinato a trasformarsi in un polo dedicato alla ricerca universitaria grazie a un apposito accordo con un ateneo locale. Questo scenario è stato confermato dal Gruppo. Andiamo a ricostruire tutta la questione.

Il futuro della fabbrica trasparente

Secondo le prime informazioni, attualmente sono in corso delle trattative tra il Gruppo Volkswagen e l’Università Tecnica di Dresda, con il supporto anche delle istituzioni locali. L’obiettivo è garantire un futuro all’impianto che, progressivamente, potrebbe trasformarsi in un polo di ricerca scientifica e universitaria in grado di sfruttare al massimo le competenze dell’ateneo e l’esperienza di Volkswagen.

L’azienda tedesca è interessata a una soluzione di questo tipo e potrebbe mettere a disposizione dell’iniziativa almeno metà dell’impianto. Le attività di ricerca in collaborazione con l’Università locale dovrebbero iniziare già nel corso del prossimo anno. Una decisione in tal senso dovrebbe arrivare, invece, entro l’estate, in modo da chiarire quale sarà il futuro dello stabilimento.

Il tema è particolarmente sentito in Germania e non solo per le difficoltà del Gruppo Volkswagen, che sta registrando l’addio di migliaia di lavoratori. In passato, infatti, si era parlato anche di una possibile riconversione “militare” con il supporto del Governo tedesco che, per questioni legate all’attualità e alla geopolitica, intende aumentare in modo significativo la spesa nella difesa.

Puntare sulla ricerca universitaria e sulle nuove tecnologie sembra essere molto più in linea con l’attuale stato delle attività industriali di Dresda che oggi è un punto di riferimento in Europa per il settore dei semiconduttori (si parla spesso di “Silicon Sassonia” con riferimento allo Stato federale della Sassonia di cui Dresda è la capitale) con anche un importante investimento da parte del colosso taiwanese TSMC.

Il presente dello stabilimento

Attualmente, la Gläserne Manufaktur è la sede della produzione della Volkswagen ID.3, il modello che aveva il compito di sostenere la svolta del marchio tedesco verso l’elettrico ma che non è riuscito a centrare gli obiettivi sperati. Nel sito lavorano circa 320 dipendenti. In futuro, Volkswagen potrebbe interrompere in modo definitivo le attività nello stabilimento che potrebbe, quindi, essere dedicato esclusivamente ad attività di ricerca sulle nuove tecnologie, sfruttando appieno la partnership con l’Università locale. Sulla questione arriveranno maggiori dettagli, senza dubbio, nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo, però, il responsabile del consiglio di fabbrica della Fabbrica Trasparente, Thomas Aehlig, la pensa diversamente, come riportato dal magazine news38.de. Lo stabilimento, secondo il suo punto di vista, è stato pensato per sviluppare modelli di alta gamma e, quindi, per il futuro “la produzione di veicoli, come una Lamborghini, sarebbe la conseguenza logica”. Difficilmente, però, Lamborghini produrrà mai vetture al di fuori dei suoi stabilimenti mentre Porsche e Audi potrebbero valutare l’avvio della produzione di nuovi progetti nel sito.