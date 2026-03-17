Il capo design Stellantis, Ralph Gilles, apre a un futuro dell'auto con meno SUV e più modelli sportivi e filanti, segnando un possibile cambio di rotta

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Ufficio Stampa Stellantis Un mercato senza SUV, il futuro secondo Ralph Gilles

Una rivoluzione sembra essere alle porte di Maserati. Una frase diretta, con una tale semplicità da sembrare colloquiale: “Sono stufo dei SUV”. In questo caso però è uno sfogo da bar qualunque, ma il pensiero di Ralph Gilles, capo del design di Stellantis, che ha deciso di rompere gli schemi e anticipare quello che potrebbe diventare il nuovo corso di Maserati e dell’automobile in generale.

Il marchio del Tridente negli ultimi anni ha seguito il mercato, puntando forte sui SUV per sostenere vendite e posizionamento globale. Ma qualcosa, ora, sembra essere cambiato. Non tanto nei numeri, quanto nella visione. Gilles parla di futuro, ma tra le righe si legge anche una certa nostalgia per un passato fatto di berline eleganti, sportive, basse e filanti. Un DNA che Maserati non ha mai davvero perso, ma che negli ultimi anni è rimasto in secondo piano.

È in arrivo la fine dei SUV?

“La mania è bella che finita”. Le parole di Gilles non lasciano molto spazio all’interpretazione. Ma attenzione: non si tratta di un annuncio ufficiale di addio ai SUV, quanto piuttosto di una riflessione più ampia su come sta cambiando il gusto degli automobilisti. Secondo il designer, dietro questa presa di posizione c’è anche una lettura quasi antropologica del mercato. Le nuove generazioni sembrano meno attratte dalle forme alte e massicce e stanno riscoprendo il fascino delle linee ribassate. Un ritorno alla sportività classica, potremmo dire, ma reinterpretata in chiave moderna.

In fondo, la storia dell’auto è fatta di cicli. Mode che nascono, esplodono e poi lentamente si trasformano. I SUV hanno dominato per oltre un decennio, diventando la scelta quasi obbligata per molti brand. Ma oggi, tra elettrificazione, esigenze aerodinamiche e cambiamento culturale, qualcosa si sta muovendo. E Maserati potrebbe essere uno dei primi marchi di lusso a intercettare questo cambiamento.

Maserati come non le avete mai viste

Se le parole sui SUV fanno discutere, quelle sul futuro del brand incuriosiscono. Gilles ha parlato di vetture “completamente diverse da tutte quelle viste fino a oggi”. Le future Maserati, secondo il capo designer, saranno molto più futuristiche, con un linguaggio stilistico capace di rompere con il passato recente senza però tradire l’identità del marchio. Non è un equilibrio facile: innovare senza perdere riconoscibilità è una delle sfide più complesse per qualsiasi casa automobilistica, soprattutto per un brand con una storia così importante.

Il riferimento implicito è a una gamma che potrebbe tornare a privilegiare berline e sportive, magari reinterpretate in chiave elettrica o ibrida, ma sempre con quell’eleganza e quella proporzione che hanno reso celebre Maserati nel mondo.

Il Tridente nel Gruppo Stellantis

All’interno del gruppo Stellantis, Maserati occupa una posizione particolare. Non è un marchio generalista, né semplicemente premium: è, nelle parole dello stesso Gilles, una sorta di laboratorio creativo. “Il luogo in cui sperimentare con tutti gli strumenti tecnologici disponibili”, anche senza l’ossessione dei volumi di vendita. Un approccio che potrebbe liberare il brand da alcune logiche di mercato, permettendogli di osare di più, sia sul piano estetico che su quello tecnico.

In un’epoca in cui l’industria automobilistica è chiamata a reinventarsi – tra elettrificazione, software e nuovi modelli di mobilità – avere un marchio capace di sperimentare senza troppi vincoli può diventare un vantaggio strategico. Per Maserati, questo potrebbe tradursi in auto più audaci, meno convenzionali, forse anche più divisive. Ma è proprio da queste scelte che spesso nascono i modelli destinati a lasciare il segno.