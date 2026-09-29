123RF Carburante tagliato: sigilli al distributore per prezzi irregolari

Oltre 3.400 litri di gasolio sono finiti sotto sequestro in un distributore di Anzio, sul litorale a sud di Roma, con la cisterna e le colonnine. Il provvedimento è scattato durante una serie di controlli svolti dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli negli impianti della zona.

I militari della Compagnia di Nettuno si sono presentati sul posto insieme ai chimici del Laboratorio Mobile delle Dogane, che hanno esaminato il carburante contenuto nella cisterna. Gli accertamenti hanno evidenziato valori fuori norma e la presenza di sostanze aggiunte al gasolio, portando al blocco della vendita.

Cosa hanno trovato nel gasolio

Dai test è emerso un punto di infiammabilità sotto i 55 °C richiesti dalla normativa. In buona sostanza, il carburante iniziava a produrre vapori infiammabili a una temperatura inferiore al limite previsto, con una maggiore facilità di accensione. I chimici hanno trovato inoltre sostanze aggiunte al gasolio, che ne modificavano le caratteristiche rispetto agli standard richiesti per la commercializzazione: il conto finale indica 3.412,63 litri sequestrati, tutti destinati alla vendita prima dell’intervento.

Tra Anzio e Nettuno, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane hanno passato al setaccio diversi distributori della zona. Oltre al carburante custodito nelle cisterne, l’attenzione si è concentrata sui documenti e sugli obblighi previsti per la gestione dei prodotti energetici, il fronte su cui sono saltate fuori altre irregolarità.

I problemi non riguardavano soltanto il prodotto nella cisterna: le ispezioni hanno portato alla contestazione di 20 violazioni, legate alla contabilità, ai documenti dell’attività e alla registrazione dei movimenti dei prodotti energetici.

Le segnalazioni degli automobilisti

Sul tema è intervenuta anche Federconsumatori, che riferisce di aver ricevuto segnalazioni e denunce da automobilisti alle prese con problemi al motore dopo il rifornimento. Secondo l’associazione, dall’inizio dell’estate sarebbero cresciuti i casi legati a benzina contaminata e gasolio sporco, con danni che possono richiedere costosi interventi in officina.

Federconsumatori chiede alla Guardia di Finanza controlli più estesi sulla qualità del carburante e sui prezzi praticati, annunciando un’istanza al Mimit e al Garante dei Prezzi. Agli automobilisti consiglia invece di conservare la ricevuta del rifornimento oppure di utilizzare un pagamento tracciabile, così da poter dimostrare dove è stato acquistato il carburante in caso di problemi.

Dopo i risultati delle analisi è stata informata la Procura della Repubblica di Velletri e il sequestro convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri. Al titolare del distributore toccherà rispondere delle accuse di reato di frode in commercio e contrabbando.

Controlli sulla rete dei carburanti

L’attenzione sulla filiera dei carburanti si è intensificata nel corso del 2026. Tra marzo e luglio la Guardia di Finanza ha concluso 1.371 interventi riguardanti le accise sui prodotti energetici in tutta Italia, denunciando 265 persone e sequestrando oltre 20 milioni di chilogrammi di prodotti energetici.

Nello stesso periodo sono stati eseguiti 3.428 controlli sugli impianti di distribuzione stradale. Le violazioni contestate sono state 2.279 e hanno interessato 937 operatori, comprese irregolarità nell’esposizione dei prezzi oppure differenze tra le cifre comunicate e quelle effettivamente praticate.

Nel caso scoperto ad Anzio, invece, il problema riguardava direttamente le caratteristiche del prodotto disponibile alla pompa. I 3.412 litri sono stati tolti dalla vendita e l’impianto interessato non potrà utilizzare le colonnine sequestrate finché rimarrà efficace il provvedimento.