123RF Gasolio, stop allo sconto sulle accise: come cambiano i prezzi

È durato undici giorni il taglio delle accise: dall’8 novembre, il gasolio perde lo sconto fiscale introdotto a fine ottobre. Il Governo non ha prorogato il provvedimento e, almeno sulla carta, il diesel torna a costare quasi cinque centesimi in più al litro. Sebbene l’aumento incida poco su un singolo rifornimento, gli automobilisti abituati a macinare chilometri ogni settimana rischiano di sentirne gli effetti. Già, rischiano, perché non è detto che tutti i distributori ritocchino i prezzi verso l’alto nella stessa misura.

Quanto cambia il prezzo di un pieno

Il decreto firmato dai ministeri dell’Economia e dell’Ambiente aveva fissato l’accisa sul gasolio a 632,90 euro per mille litri, dal 28 ottobre al 7 novembre. Scaduto quel termine senza una nuova proroga, l’aliquota torna a 672,90 euro. L’incremento è di quattro centesimi al litro, che diventano 4,88 centesimi considerando l’Iva al 22%.

Tradotto in numeri familiari, un pieno da 50 litri può costare 2,44 euro in più e per 60 litri sale a 2,93 euro. L’effetto della sola componente fiscale viene calcolato ipotizzando che le altre voci rimangano invariate. Alla pompa, invece, pesano pure il costo della materia prima e le quotazioni dei prodotti raffinati, nonché le politiche commerciali dei singoli operatori.

Si registra così l’ennesimo cambiamento di un anno segnato da interventi temporanei. Lo sconto era già stato sospeso fra il 6 e il 27 ottobre, prima di essere ripristinato, Stavolta è giunto a scadenza senza ulteriori proroghe.

L’ultima fotografia dei prezzi

Sabato 7 novembre, prima della scadenza dello sconto, il ministero delle Imprese e del Made in Italy rilevava un prezzo medio self-service di 2,224 euro al litro per il gasolio sulla rete stradale. La benzina era a 2,001 euro. In autostrada, le rispettive medie raggiungevano 2,277 e 2,029 euro al litro.

Se tutti i distributori trasferissero integralmente il maggior carico fiscale sul diesel, il prezzo medio stradale salirebbe indicativamente a 2,273 euro al litro. La benzina, peraltro, non è interessata dalla scadenza di questo specifico sconto.

I valori nazionali, inoltre, nascondono differenze anche sensibili tra città e province: due pompe a pochi chilometri di distanza possono esporre cifre diverse, perciò prendere il valore medio come prezzo garantito sarebbe un errore.

Il petrolio potrebbe cambiare i conti

Una nota positiva, però, arriva dalle quotazioni del petrolio, scese negli ultimi giorni: il calo potrebbe almeno in parte compensare il ritorno delle accise ordinarie. Adusbef segnala una flessione del Brent del 16,2% in pochi giorni e osserva che il movimento potrebbe favorire prezzi inferiori.

A ogni modo, non aspettatevi che la discesa delle quotazioni internazionali compaia in tempo reale sul display della pompa: i prezzi dei carburanti seguono dinamiche diverse e possono reagire con ritardo. Intanto proseguono fino al 31 dicembre le iniziative di contenimento dei prezzi annunciate da Eni e Q8, con condizioni che possono variare a seconda degli impianti.

Il taglio appena concluso era stato finanziato con 38,7 milioni di euro provenienti dal maggior gettito Iva di settembre, secondo il meccanismo delle cosiddette accise mobili. Per ora non è stato annunciato un nuovo intervento. Prima di fare il pieno, conviene confrontare i prezzi dei distributori: la fine dello sconto è certa, l’importo effettivo sullo scontrino no.