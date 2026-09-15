Per il futuro, Geely ha le idee chiare: l'azienda intende rafforzare la sua presenza in Italia, arricchendo la gamma e potenziando la rete di vendita

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Ufficio Stampa Geely Geely punta al mercato italiano

Le Case cinesi stanno rafforzando la loro presenza in Italia. Un esempio in tal senso è rappresentato da Geely, che ha in programma un’espansione significativa sul mercato italiano nel corso del prossimo futuro.

L’obiettivo non è solo quello di arricchire la gamma (e le novità non mancheranno) ma anche di potenziare la rete di vendita, con nuovi concessionari, in modo da rendere più semplice l’acquisto di un nuovo modello, migliorando il presidio del territorio e avvicinandosi alla clientela.

Per il futuro, inoltre, Geely punta anche sul segmento premium, essenziale per poter garantire una crescita sostenibile nel lungo periodo. L’obiettivo è chiaro: anno dopo anno, l’azienda vuole espandere la sua presenza sul mercato italiano ed europeo.

Un progetto ambizioso

Una nuova conferma in merito a quelli che saranno i piani futuri di Geely è arrivata da Marco Santucci, managing director della divisione italiana. In una dichiarazione riportata da Ansa, infatti, il manager chiarisce le prossime mosse della Casa.

“L’anno scorso eravamo una start-up, in un solo anno è arrivata la fiducia dei consumatori. Sono circa 3.000 le immatricolazioni quest’anno, con l’obiettivo per il 2026 di superare quota 6.500, anche grazie ai nuovi prodotti e all’arrivo degli ordini delle flotte. Abbiamo fatto tanto, ma il meglio ancora deve venire”.

Un passo importante per l’azienda è arrivato dal potenziamento della rete di vendita, con il numero di concessionari che è in costante crescita. Lo scorso anno, infatti, la rete ne includeva circa 70 mentre il prossimo anno sarà raggiunta quota 100.

Una delle protagoniste dell’accelerazione in Italia di Geely sarà la E2, compatta elettrica con autonomia di 340 chilometri e un prezzo accessibile. Il modello viene definito dalla stessa azienda come la “regina delle utilitarie” ed è stato mostrato al Salone Auto Torino, insieme alla KO11, il primo vero fuoristrada del marchio.

Si punta anche sul mercato premium

A rafforzare la presenza di Geely in Italia ci sarà anche il brand Zeekr, che punterà a ritagliarsi uno spazio da protagonista nel mercato premium e, in particolare, nel segmento D ed E, puntando a conquistare la clientela che deve fare i conti con l’aumento dei listini dei brand tedeschi. Anche in questo caso, è previsto l’arrivo di diversi modelli che, anno dopo anno, dovrebbero garantire una crescita costante e sostenibile.

Un passo alla volta

Geely lavora da tempo alla sua espansione europea. Dopo l’acquisizione di Volvo, gli investimenti in Lotus, Lynk & Co e Smart e le partecipazioni azionarie in Mercedes-Benz e Aston Martin, l’azienda sta ora lavorando alla sua gamma.

Il manager Santucci continua:

“L’Europa la conoscono e conoscono la modalità di guida dei consumatori europei. Non è uno sprint, stiamo costruendo una maratona”

In sostanza, l’azienda vuole crescere nel lungo periodo, con un passo alla volta e senza alcuna fretta. Per questo motivo, sono in arrivo diversi modelli che avranno il compito di rafforzare la presenza della Casa sul mercato, in diversi segmenti di mercato.