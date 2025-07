ANSA La Russa ha ottenuto il 78% dei voti

L’Automobile Club d’Italia ha nominato il suo nuovo presidente, il 19° della sua storia. La scelta è ricaduta su Geronimo La Russa, già presidente dell’Automobile Club di Milano, oltre che figlio di Ignazio La Russa, attuale presidente del Senato. Il nuovo presidente raccoglie l’eredità di Angelo Sticchi Damiani, dimessosi lo scorso mese di febbraio dopo 13 anni e quattro mandati.

La nomina non è una sorpresa, in quanto La Russa era da tempo considerato come uno dei principali candidati alla successione di Sticchi Damiani, anche per via della sua lunga esperienza nell’Automobile Club di Milano. Andiamo a riepilogare i dettagli della votazione e ad analizzare le parole del neo eletto presidente di ACI.

I risultati della votazione

La nomina di La Russa è arrivata a larghissima maggioranza. Su un totale di 2.112 voti, che rappresentano la totalità degli aventi diritto, il nuovo presidente ha raccolto il 78% delle preferenze, confermandosi come un candidato molto forte e con un sostegno importante. Tra gli aspiranti c’era anche Giuseppina Fusco, direttrice di ACI Roma. Nella nota rilasciata da ACI si sottolinea come “l’associazione degli automobilisti è tornata a scegliere la sua guida attraverso le urne con una maggioranza più ampia rispetto all’ultima volta, nella quale avevano concorso più candidati nel 2012“.

La nomina di La Russa copre il prossimo quadriennio 2025-2028. Il neoeletto presidente potrà poi ricandidarsi per continuare il suo lavoro alla guida di ACI anche per il successivo periodo di quattro anni. Ricordiamo che La Russa è da tempo un forte sostenitore della conferma, per il prossimo futuro, della Formula 1 in Italia e, in particolare, del Gran Premio di Monza che egli stesso ha definito come un patrimonio nazionale in una dichiarazione della scorsa estate.

Le parole di La Russa

Il nuovo presidente di Automobile Club d’Italia ha diffuso questa dichiarazione per commentare il risultato dell’elezione: “È un onore essere stato eletto alla guida dell’ACI, un’istituzione che rappresenta un patrimonio per il Paese, per i cittadini, per i territori, per il mondo dello sport. Questo risultato è frutto di un lavoro condiviso, che parte da lontano e guarda al futuro. Lavorerò con spirito di servizio, ascolto e determinazione, nel rispetto di ogni sensibilità e con una squadra competente e appassionata“.

La Russa è nato nel 1980 e, come sottolineato in apertura, è il figlio di Ignazio La Russa, presidente del Senato e da anni figura di spicco del mondo politico italiano. Il neo presidente di Automobile Club d’Italia è un avvocato cassazionista, titolare dello Studio Legale La Russa oltre che già presidente di Automobile Club Milano, dal 2018, e Vicepresidente di ACI , dal 2024. La Russa è anche Vicepresidente di Sara Assicurazioni.

Stando a quanto si legge su LinkedIn, La Russa si dedica principalmente ai settori di diritto civile, commerciale e sportivo con la sua attività di avvocato, garantendo anche assistenza legale a diverse compagnie assicurative e istituti di credito oltre che importanti Gruppi finanziari e industriali. Negli anni, quindi, ha maturato una solida esperienza professionale, lavorando in vari settori.