Prezzi carburanti fuori controllo e distributori senza scorte: tra accise e rincari sospetti, gli automobilisti affrontano una vera giungla

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Prezzi carburanti nel caos: code e pompe vuote

Fare rifornimento in questi giorni può trasformarsi in una piccola odissea. Non tanto per la mancanza di distributori, quanto per una situazione che molti automobilisti descrivono ormai come una vera e propria “giungla”. Da una parte, prezzi che cambiano anche nel raggio di pochi metri; dall’altra, pompe prese d’assalto fino a rimanere a secco nel giro di poche ore.

Il risultato è un clima di incertezza che sta mettendo alla prova la pazienza (e il portafoglio) di chi si mette al volante ogni giorno. E, mentre il Governo promette controlli serrati, la sensazione diffusa è che qualcosa, nella gestione dei prezzi, non stia funzionando come dovrebbe.

Giungla dei prezzi

Basta percorrere pochi chilometri per accorgersi delle differenze: distributori vicinissimi tra loro possono esporre prezzi di oltre 10 centesimi di scarto al litro. Un’anomalia che ha spinto molti automobilisti a fare vere e proprie ricerche dell’offerta migliore. Il nodo centrale riguarda il taglio delle accise annunciato nei giorni scorsi. Sulla carta, il prezzo dei carburanti sarebbe dovuto scendere in modo sensibile. Nella pratica, però, la situazione appare molto più frammentata.

Sono pochi i distributori che sembrerebbe abbiano applicato interamente la riduzione prevista – circa 25 centesimi al litro considerando anche l’IVA – mentre in molti casi il calo è stato parziale o addirittura impercettibile. In alcune testimonianze raccolte tra gli automobilisti, si parla di rapidi aumenti registrati nel giorno precedente al taglio, seguiti da ribassi che, di fatto, riportano i prezzi a livelli appena inferiori quelli iniziali.

Un meccanismo che ricorda quello dei saldi: i giorni prima si alza il listino per poi riabbassarlo durante gli sconti, ma il risultato finale non sempre è davvero vantaggioso. Dal lato delle compagnie petrolifere, la giustificazione resta legata al contesto internazionale. Le tensioni geopolitiche e l’andamento del mercato energetico globale continuano a incidere sui costi. Tuttavia, la controparte sottolinea come da un paio di giorni il prezzo del Brent è tornato sotto la soglia dei 100 dollari al barile, rendendo ancora più difficile spiegare certe oscillazioni così marcate alla pompa.

Distributori presi d’assalto

L’altra faccia della medaglia è quella dei distributori che, invece, hanno applicato il taglio in modo più evidente. In questi casi, il risultato è stato immediato: code, attese e spesso carburante esaurito. Le pompe con prezzi sotto 1,60 euro al litro per la benzina e circa 2,00 euro per il diesel sono diventate punti di riferimento per gli automobilisti, con afflussi tali da mandare in crisi le scorte disponibili.

In alcune zone del Nord Italia si sono visti cartelli con scritto “prodotto esaurito”, una scena che ha riportato alla mente momenti ben più critici. Ma è importante chiarire un punto: non c’è una reale carenza di carburante. Il problema è piuttosto legato alla concentrazione della domanda: tutti si dirigono verso gli stessi distributori, creando squilibri temporanei tra domanda e offerta. Una dinamica che, se da un lato dimostra quanto il prezzo sia determinante nelle scelte degli automobilisti, dall’altro evidenzia una gestione non uniforme del mercato.

E i controlli del Governo?

Di fronte a questo scenario, il Governo aveva annunciato controlli serrati per garantire che il taglio delle accise venisse trasferito correttamente ai consumatori. Al centro del sistema di monitoraggio c’è la figura di “Mister Prezzi”, incaricato di vigilare sull’andamento dei carburanti. Eppure, sul campo, molti automobilisti hanno la sensazione che i controlli non siano sufficienti a garantire uniformità. Le differenze restano evidenti e la trasparenza percepita non è sempre all’altezza delle aspettative.

Non è la prima volta che il settore dei carburanti finisce sotto i riflettori. Durante la pandemia, molte delle principali compagnie erano state sanzionate dall’Antitrust per aver concordato rialzi della componente bio del carburante. Con una multa da quasi un miliardo di euro e un segno indelebile nel rapporto di fiducia tra utenti e operatori.

Oggi, quella fiducia sembra di nuovo vacillare. Tra rincari improvvisi, sconti parziali e distributori presi d’assalto, il rischio è che il sistema perda quel poco di credibilità agli occhi degli automobilisti.