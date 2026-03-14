Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Ecco le ultime novità di Google Maps

Google Maps è un’applicazione di riferimento per gli automobilisti, che possono contare su un vero e proprio navigatore da utilizzare sullo smartphone oppure tramite il sistema di infotainment del proprio veicolo. Nel corso del tempo, Maps è diventata una delle app principali di Google, con tantissimi utenti che la utilizzano per orientarsi in auto.

L’applicazione è anche un cantiere aperto, con Google che rilascia costantemente aggiornamenti per aggiungere nuove funzionalità e rendere il servizio ancora più completo e in linea con le necessità dei suoi utenti. La nuova versione di Maps, in fase di distribuzione, segna un ulteriore passo in avanti del programma di rinnovamento.

Si tratta di un update molto importante che segna l’arrivo della Navigazione immersiva, una novità destinata a rivoluzionare il modo di utilizzo dell’app, soprattutto per chi la usa come navigatore in città. Da non sottovalutare l’integrazione con l’intelligenza artificiale (un tema centrale per tutti i servizi Google). Andiamo a riepilogare tutte le nuove funzioni in arrivo per Maps.

Una nuova navigazione

Con la nuova versione, Google Maps riceve la Navigazione immersiva. Si tratta di una nuova esperienza di navigazione che prevede una visione tridimensionale che permette di riflettere l’ambiente circostante, tenendo conto di edifici, semafori e altri elementi stradali.

Si tratta di una modalità di utilizzo, simile a quella proposta da altri servizi concorrenti, che punta a migliorare l’esperienza degli utenti che scelgono Google Maps e che utilizzano il servizio come navigatore di bordo per la propria vettura, con la possibilità di sfruttare l’ampio display al centro della plancia.

Questa nuova funzione è già disponibile negli Stati Uniti e arriverà su scala globale, in modo graduale, nel corso delle prossime settimane. Manca poco, quindi, al debutto sul mercato italiano.

Le altre novità

Il nuovo aggiornamento di Google Maps segna un punto di svolta per l’applicazione anche per via della presenza di altre novità come, ad esempio, il nuovo sistema dei percorsi alternativi, che diventeranno sempre più dettagliati e completi.

L’applicazione suggerirà agli utenti delle strade alternative, che possono, ad esempio, risultare più lunghe (per chilometraggio complessivo) ma meno trafficate e/o prive di pedaggio. Ricordiamo che l’app già informa l’utente in merito alla disponibilità di una colonnina di ricarica.

In aggiunta, è prevista la possibilità di sfruttare una panoramica Street View della destinazione, in modo da orientarsi meglio all’arrivo. Maps fornirà anche delle informazioni relative al parcheggio, suggerendo le soluzioni disponibili nella zona per poter sostare con il proprio veicolo.

Da non sottovalutare le funzionalità legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Con “Chiedi a Maps” gli utenti potranno rivolgere domande all’IA integrata nell’applicazione, anche con frasi complesse, per richiedere informazioni legate a un luogo o a un percorso.

A gestire la richiesta saranno i modelli IA di Gemini, che ormai sono disponibili in tutti i servizi di Google che possono migliorare, in modo significativo, l’esperienza di utilizzo. L’IA avrà una sua memoria e potrà ricordare le domande precedenti e tutte le informazioni collegate. Chiedi a Maps sarà disponibile, inizialmente, negli Stati Uniti e in India ma arriverà sul mercato globale nel corso del prossimo futuro.