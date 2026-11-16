123RF Grugliasco: l'ex stabilimento Maserati si avvia alla produzione di autobus elettrici

Dalla stessa fabbrica dove nascevano le Maserati Ghibli e Quattroporte forse usciranno un giorno autobus elettrici. Si prospetta una svolta radicale nello stabilimento di Grugliasco, alle porte di Torino, dopo l’intesa raggiunta tra Stellantis e il gruppo svizzero Yes-Eu. I 230.000 metri quadrati dell’ex fabbrica Maserati potrebbero dunque tornare a ospitare attività industriali, anche se Stellantis e Yes-Eu hanno firmato soltanto un accordo preliminare.

La vendita non è ancora conclusa e restano da definire gli ultimi passaggi dell’operazione. Dopo il trasferimento delle produzioni, l’impianto era rimasto privo di una destinazione. La successiva decisione di metterlo in vendita aveva reso ancora più incerto il suo futuro, fino all’interessamento del gruppo svizzero.

Cosa produrrà Yes-Eu nell’ex stabilimento Maserati

Gli autobus elettrici saranno soltanto una parte della produzione prevista da Yes-Eu. Il progetto comprende anche i minibus per il mercato italiano ed europeo, con attività dedicate alle batterie che permetteranno di ampliare il lavoro svolto all’interno dello stabilimento. A Grugliasco dovrebbero essere realizzati pacchi batteria e sistemi BESS (Battery Energy Storage System), impiegati per accumulare energia elettrica e utilizzarla quando serve. Nello stesso complesso sono in programma dei servizi di assistenza e riciclo.

In Europa, dove presidia già una quindicina di Paesi, Yes-Eu commercializza gli autobus elettrici del marchio cinese CRRC. Con l’espansione a Grugliasco avrebbe modo di ampliare il proprio raggio d’azione nel trasporto pubblico elettrico, aggiungendo una sede italiana sul mercato europeo. Ad accompagnare il gruppo nell’operazione è Italiano & Partners, società incaricata di seguirne il percorso dall’acquisizione dell’area fino alla definizione del piano industriale e ai rapporti con banche e istituzioni.

Non sono stati comunicati il prezzo concordato per l’acquisto dello stabilimento né l’ammontare degli investimenti necessari alla riconversione. In passato lo stabilimento era stato proposto sul mercato immobiliare alla cifra di 20 milioni di euro.

Produzione dal 2028, previsti fino a 150 posti di lavoro

Anche nel migliore degli scenari, la rimessa in funzione delle linee richiederà qualche anno. Il programma prevede lavori di adeguamento degli impianti nel corso del 2027, per poi cominciare a produrre nel 2028. Sul fronte occupazionale si parla di un massimo di 150 addetti, ma mancano ancora indicazioni precise sulle tempistiche delle assunzioni e sui volumi attesi. Non è stato ancora chiarito, inoltre, se le assunzioni interesseranno pure gli ex dipendenti Maserati.

Benedikt Gudmundsson, fondatore di Yes-Eu, ha commentato l’operazione sottolineando le potenzialità dell’industria italiana:

“L’Italia ha le competenze industriali, la filiera e la ricerca per diventare un polo europeo dell’innovazione nelle nuove energie”

La storia della fabbrica

A Grugliasco, in corso Allamano, si costruivano automobili già nel 1959. Allora lo stabilimento era della Carrozzeria Bertone, prima dell’acquisizione da parte del gruppo Fiat nel 2009. Sulla fabbrica scommise Sergio Marchionne, che la destinò alla realizzazione delle Maserati Ghibli e Quattroporte. Nei periodi di maggiore attività vi lavoravano circa 1.400 persone.

La situazione cambiò con il trasferimento delle produzioni in altri stabilimenti. Se le auto del Tridente hanno rappresentato il passato, gli autobus elettrici di Yes-Eu alimentano le speranze di un futuro a Grugliasco, ma le prospettive occupazionali non sono paragonabili ai fasti di un tempo.