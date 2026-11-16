Guida accompagnata a 17 anni, cosa cambia con il nuovo Codice della strada

La riforma del Codice della strada apre alla guida accompagnata a 17 anni anche in altri Paesi europei e rivede le norme su formazione e accompagnatori

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

123RF Nuovo Codice della Strada: cosa potrebbe cambiare per la guida accompagnata a 17 anni

Presto mettersi al volante prima della maggiore età potrebbe essere possibile anche oltre i confini italiani. Tra le novità contenute nello schema del nuovo Codice della strada si mette mano alla guida accompagnata riservata ai diciassettenni. Non che per i ragazzi sia già il momento di cantare vittoria: il testo, trasmesso al Parlamento il 14 ottobre 2026, prevede il riconoscimento dell’autorizzazione in altri Paesi dell’Unione europea, a determinate condizioni.

Se la proposta ottenesse il via libera definitivo, cambierebbe anche il quadro normativo che disciplina i requisiti per esercitarsi alla guida. Le modifiche sono contenute nell’articolo 179 dello schema di decreto legislativo, attualmente all’esame parlamentare.

Guida accompagnata a 17 anni: cosa cambia per l’estero

La principale novità riguarda la possibilità di utilizzare l’autorizzazione italiana anche in altri Stati membri dell’Unione europea. Il comma 2 dell’articolo 179 introduce infatti un meccanismo di riconoscimento reciproco, riservato ai Paesi che abbiano adottato un sistema equivalente.

Non sarà dunque sufficiente ottenere l’autorizzazione nel nostro Paese per poter circolare liberamente in tutto il Vecchio Continente: l’ok dipenderà dalla reciprocità e dalle modalità stabilite dalla normativa comunitaria.

Il nuovo quadro normativo europeo prevede inoltre, attraverso la direttiva Ue 2025/2205, un sistema che consente il rilascio della patente B a 17 anni con obbligo di accompagnamento. Si tratta però di una disciplina distinta dalla guida accompagnata italiana, che permette soltanto di esercitarsi prima del conseguimento della patente.

Le dieci ore in autoscuola non sono più previste dalla legge?

Le novità interessano anche il percorso formativo, che attualmente prevede il possesso di una patente A1 o B1 e almeno dieci ore di esercitazioni pratiche presso un’autoscuola per accedere alla guida accompagnata.

Nello schema del nuovo Codice, l’articolo 179 non ripropone espressamente l’obbligo delle dieci ore, ma non stabilisce che il corso venga eliminato. Le condizioni per ottenere l’autorizzazione saranno stabilite dal regolamento attuativo, al quale vengono rinviati anche i requisiti dell’accompagnatore e la procedura di rilascio.

Trova invece conferma l’età minima di 17 anni, così come la necessità di possedere una patente A1 o B1. Le esercitazioni potranno riguardare autoveicoli fino a 3,5 tonnellate, senza rimorchio e nel rispetto dei limiti di potenza previsti.

Cosa succede agli accompagnatori e alle altre limitazioni

L’articolo 96 raccoglie invece alcune disposizioni sulla guida accompagnata, tra cui quelle sul contrassegno GA e sul divieto di trasportare altri passeggeri, oltre alle limitazioni alla circolazione e alle relative sanzioni. A proposito dell’accompagnatore, le norme attuali prevedono un’età massima di 60 anni e il possesso della patente B, o di categoria superiore, da almeno dieci anni.

Il minorenne può indicare fino a tre accompagnatori, i cui nominativi devono figurare nell’autorizzazione rilasciata dalla Motorizzazione. Nelle esercitazioni uno di loro deve sempre occupare il sedile anteriore accanto al conducente.

Il dossier parlamentare segnala inoltre che alcune previsioni attualmente contenute nell’articolo 115 non risultano espressamente riprodotte, tra cui la responsabilità solidale dell’accompagnatore per le sanzioni amministrative pecuniarie e specifiche ipotesi di revoca dell’autorizzazione. Le condizioni definitive saranno chiarite soltanto al termine dell’iter normativo e con l’adozione del regolamento attuativo. Nel frattempo, per i diciassettenni che intendono esercitarsi alla guida, continuano a valere le regole attuali.