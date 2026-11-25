Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

GettyImages Guida autonoma, Salvini vuole accelerare in Italia

Pochi giorni fa l’Italia ha fatto parlare mezza Europa dando il via libera al sistema di guida assistita di Tesla. Ora, il ministro Matteo Salvini rilancia e guarda più lontano.

Ieri mattina ha riunito i tecnici del Mit per capire come spingere le sperimentazioni oltre la semplice assistenza, verso auto che sappiano guidarsi davvero da sole. E, nelle intenzioni del governo, con tecnologia sviluppata qui da noi.

Accelerare la sperimentazione

Il punto di partenza è il 20 novembre, quando il ministero ha concesso l’omologazione provvisoria al Tesla Assisted Driving, la versione europea del Full Self-Driving Supervised americano. Roma ha riconosciuto il certificato rilasciato dall’ente olandese Rdw, anticipando il voto comunitario atteso a dicembre.

Il risultato è che l’Italia è il dodicesimo Paese Ue a dire sì e il primo tra i quattro grandi mercati, davanti a Germania, Francia e Spagna. Elon Musk ha perfino ringraziato in pubblico su X.

Salvini, però, non intende fermarsi qui. L’obiettivo dichiarato è doppio: accelerare i test su strada e creare le condizioni perché le tecnologie sviluppate in Italia possano essere prodotte e vendute nel nostro Paese.

Il Mit sta valutando come allargare le sperimentazioni alle prove necessarie per l’omologazione e la messa in produzione dei veicoli. Sul tavolo anche il lavoro dell’Osservatorio Smart Road e i test già in corso, dopo che a giugno alcune imprese italiane avevano ottenuto il permesso di provare su strada i propri sistemi.

La sfida dei livelli 3 e 4

Il sistema di Tesla, per quanto bravo a gestire incroci, rotatorie e cambi di corsia, resta classificato al livello 2. L’auto sterza, accelera e frena, ma la responsabilità rimane tutta di chi sta al volante, che deve sorvegliare la strada senza distrarsi.

Il salto vero arriva dopo. Al livello 3, in determinate condizioni, è il sistema a guidare e a tenere d’occhio ciò che accade intorno, mentre il conducente deve essere pronto a riprendere i comandi quando l’auto glielo chiede. Con il livello 4 si viaggia senza alcun intervento umano, ma dentro confini ben precisi, come un percorso prestabilito.

Non sono differenze da addetti ai lavori. Cambiano le responsabilità, e con loro le regole, che oggi su questi livelli sono di fatto un terreno vuoto. Per questo Salvini vuole valutare i perimetri di intervento già nell’ambito della revisione del Codice della strada in corso, mettendo al lavoro tutte le competenze tecniche del ministero.

Cosa ci aspetta dopo

Alcune tappe sono già visibili: il voto europeo di dicembre, la riforma del Codice, le prove per l’omologazione. Per il ministro bisogna partire da ciò che atenei, centri di ricerca e aziende italiane stanno già costruendo.

I dati raccolti sulle nostre strade, messi a confronto con le esperienze più avanzate all’estero, dovranno guidare le scelte sulla sicurezza, che è poi il tema su cui tutti si giocheranno la fiducia degli automobilisti.

C’è anche una partita industriale. L’idea è evitare che l’innovazione nata nei laboratori italiani resti confinata ai prototipi, e portarla invece a bordo di vetture di serie costruite nel nostro Paese. Ambizioso, certo. Resta da capire con quale velocità le norme riusciranno a tenere il passo di una tecnologia che corre, ma la direzione, almeno sulla carta, è tracciata.