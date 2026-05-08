Guida contromano in pieno centro e incrocia la Polizia: 41enne fermato con tasso alcolemico record. Rischia la confisca dell'auto e la revoca della patente

123RF Guida contromano e ubriaco: la Polizia lo coglie in flagrante

Era passata da poco la mezzanotte quando una pattuglia della Polizia francese, in perlustrazione nel centro di Dieppe, si è trovata davanti un’auto che procedeva contromano. Fermato il conducente, un 41enne, è bastato poco per capire il resto: il test alcolemico ha restituito un valore di 2 g/l di alcol nel sangue, quattro volte il limite consentito. Una vicenda paradossale, che ha fatto rapidamente il giro del web e riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale.

La dinamica dei fatti

I fatti, riportati dal portale Autoplus, si sono svolti poco dopo la mezzanotte di mercoledì 6 maggio. Mentre transitavano in una zona centrale del Comune di Dieppe, caratterizzata da un reticolo di vie a senso unico dove la visibilità rischia di risultare ingannevole, i poliziotti si sono imbattuti in una vettura contromano e hanno subito intuito la gravità della situazione. Dopo aver intimato l’alt, hanno proceduto ai riti di controllo ed era evidente quanto il conducente fosse in stato alterato. Il test alcolemico ha poi confermato i sospetti, restituendo un valore di 2 g/l di alcol nel sangue. Per dare una dimensione al dato, parliamo di un valore quattro volte superiore al limite consentito ai guidatori esperti (fissato a 0,5 g/l).

Mettersi al volante con 2 grammi di alcol nel sangue può costare caro sia all’autore dell’infrazione sia agli altri utenti della strada. A questi livelli, i riflessi si offuscano, la vista si stringe a imbuto (il famigerato “effetto tunnel”) e stabilire la distanza effettiva di un ostacolo diventa una scommessa persa in partenza. Non stupisce, dunque, che l’automobilista abbia imboccato un senso vietato senza accorgersi del pericolo, né della presenza delle Forze dell’Ordine. In città, dove un pedone o un ciclista possono sbucare dal nulla anche in piena notte, guidare in simili condizioni trasforma l’auto in una mina vagante.

Le pene stabilite dalla legge

In pochi decimi di tasso alcolemico cambia drasticamente la posizione del trasgressore. Superata la soglia di 0,8 g/l, si entra ufficialmente nel campo del reato. In casi simili possono scattare multe pesanti, sospensione o annullamento del titolo di guida, perdita di punti e, nelle circostanze più gravi, anche pene detentive.

Sul versante amministrativo, nelle eventualità peggiori scatta la revoca definitiva della patente, mentre il veicolo viene bloccato immediatamente, con la possibilità concreta per il proprietario di perderne il possesso attraverso la confisca. A peggiorare un bilancio già drastico, intervengono poi le violazioni relative alla circolazione in senso vietato, capace di far lievitare il numero di punti decurtati e le sanzioni accessorie, perché muoversi contromano mette a serio repentaglio l’incolumità di chiunque si trovi sulla strada.

La vicenda di Dieppe non resta un episodio isolato nel quadro della sicurezza stradale francese. Secondo l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, una quota molto alta delle condanne stradali riguarda proprio alcol e stupefacenti al volante. Nel corso del 2024 le autorità hanno staccato milioni di verbali, e analizzando i sinistri più gravi ci si ritrova davanti alla solita, drammatica realtà: l’eccesso di velocità e la guida in stato alterato comandano la classifica delle cause più frequenti nei rilievi delle pattuglie.