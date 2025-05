Controllo di routine della polizia locale si trasforma in una multa salatissima per un 50enne di Udine trovato a circolare con la patente revocata da 12 anni

Fonte: iStock Da 12 anni senza patente, automobilista multato per 5 mila euro

In Italia la furbizia paga e se la fortuna ti assiste puoi addirittura pensare di circolare per oltre un decennio con la patente revocata, come se nulla fosse. Questa è l’assurda storia che si è consumata nei pressi di Udine, precisamente nella parte sud della città, dove un cittadino del luogo di oltre 50 anni è stato fermato durante un normale controllo di polizia locale. “Patente e libretto prego” ma, con stupore degli agenti, la patente del conducente era stata revocata da oltre dodici anni. Il controllo di routine di un sabato qualsiasi si è trasformato così nella fine di una favola per il cinquantenne. Nei confronti dell’uomo è arrivato il fermo amministrativo dell’auto e una conseguente multa da oltre 5 mila euro.

Come può essere revocata la patente

Non sono ancora state rese note le ragioni che avevano portato l’uomo alla revoca della patente 12 anni fa. In generale ci sono diversi fattori che possono portare al ritiro della patente da parte degli enti preposti (prefettura e motorizzazione civile), tra queste:

per revoca per perdita di requisiti psico-fisici;

in caso di mancato superamento esame di revisione della patente (art.130 CdS);

per guida con patente sospesa (art. 218/6 CdS);

in caso di guida contromano in strade extraurbane, autostrade, rampe e svincoli autostradali;

per attraversamento spartitraffico e invasione della carreggiata opposta di autostrade e strade extraurbane;

se si viene trovati con il limitatore di velocità della vettura alterato;

in caso si superi per due volte in due anni il limite di velocità di oltre 60 km/h;

nel caso in cui si venga trovati a utilizzare il proprio mezzo come taxi o, in generale, trasporto persone a pagamento senza licenza;

per guida sotto l’effetto di droghe;

se si viene fermati con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Sanzioni per la guida con patente revocata

Al contrario di quanto si possa pensare, chi viene trovato a guidare con la patente revocata non va incontro a reato. Per il Codice della Strada si tratta solo di un illecito amministrativo, per quanto la sanzione arrivi a essere estremamente salata. Si parte, infatti, con una multa da 5.100 euro (che viene ridotta a 3.570 euro in caso di pagamento entro tre giorni) fino ad arrivare a ben 30.599 euro. Come avvenuto per l’uomo di Udine, si aggiunge il fermo amministrativo del veicolo per una durata di tre mesi.

Svolgimento simile per chi si trova invece con patente sospesa, che in caso venga trovato alla guida di un veicolo va incontro a una multa più leggera. Rimane il fermo amministrativo di tre mesi del mezzo, ma le cifre della contravvenzione scendono tra i 2.046 euro ai 8.186 euro con l’aggiunta della revoca definitiva.

Quando diventa reato guidare con patente revocata

Con la depenalizzazione del Codice della Strada del 2016, guidare senza patente o con patente revocata diventa un reato solo nel momento in cui ci sia recidiva all’interno dei due anni o in caso il conducente senza patente sia sottoposto a misura di prevenzione. In questi casi si può venire denunciati dall’autorità giudiziaria e subire un arresto fino a un anno, mentre la vettura verrà sequestrata ai fini della confisca e la carta di circolazione ritirata.