Patente digitale, una rivoluzione per gli automobilisti italiani

Un automobilista, in passato, non poteva permettersi il lusso di dimenticare la patente a casa. D’ora in avanti tutti i cittadini italiani possono mettere patente, tessera sanitaria e certificato di invalidità sullo smartphone. La patente digitale è la versione elettronica della tradizionale patente di guida plastificata, valida legalmente in Italia e in Ue, gestita tramite l’app IO nel portafoglio digitale, accessibile con SPID o CIE. La digitalizzazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà sono già avvenute grazie al nuovo DU, documenti Unico di circolazione e proprietà.

Nel Belpaese gli italiani possono viaggiare con la patente di guida digitale direttamente sul proprio smartphone. Il documento ha pieno valore legale e può essere mostrata alle forze dell’ordine in caso di controllo. Quando vedrete la paletta niente paura, dovrete solo esibire la patente digitale tramite l’app IO. Il libretto di circolazione, invece, deve essere ancora mostrato in formato cartaceo.

Come avvengono le verifiche

Gli agenti non si basano solo sulla visualizzazione del documento digitale sul vostro smartphone. Le forze dell’ordine analizzano le banche dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti accedendo all’anagrafe dei soggetti abilitati alla guida. In un lampo potranno rilevare la titolarità della patente; eventuali sospensioni o revoche; saldo punti; corrispondenza tra categoria di patente e veicolo condotto.

Gli agenti esaminano la banca dati per controlli di natura preventiva, come avveniva anche prima. Con l’aggiornamento dell’app IO, la patente digitale può essere mostrata anche senza connessione internet. Nessun rischio, ma solo un sistema semplice e sempre alla portata. I documenti vengono conservati in locale e sono aggiornati all’ultima sincronizzazione effettuata online. La modalità offline risulta utile in zone senza copertura di rete o in caso di mancanza di credito telefonico. Sarà sempre possibile, alla sezione “Portafoglio”, visualizzare i documenti salvati.

I vantaggi del sistema digitale

Non c’è bisogno di affidare il proprio telefono agli agenti per mostrare la patente digitale. Le forze dell’ordine devono chiedere di mostrare la patente digitale sul dispositivo dell’automobilista e annotare i dati necessari per le verifiche. La consultazione delle banche dati avviene anche tramite tablet di servizio, senza alcun accesso al device dell’automobilista. Una procedura che replica il controllo del certificato assicurativo digitale, che da anni viene dimostrato in questo modo. I documenti digitali presentano una serie di vantaggi:

Risultano sempre accessibili tramite cloud

Non si perdono essendo digitali e nel proprio wallet

I dati verranno aggiornati in tempo reale

I dati saranno condivisi

Ridotto rischio di falsificazione

In caso di ritiro o di sospensione della patente, all’automobilista sarà comunque richiesto di consegnare il documento fisico. Se non è disponibile al momento del controllo, il cittadino dovrà presentarlo successivamente presso un comando competente.

La patente digitale vanta un QR code che, quando scansionato con una normale fotocamera, offre la possibilità di verificare subito se il documento risulta valido e attivo. Le analisi ufficiali degli agenti della stradale proseguono con i controlli alle banche dati, in cui sono presenti tutte le informazioni complete sullo stato del documento. Bisogna ricordarsi che il sistema è valido per ora solo sul territorio italiano, poi verrà esteso nei Paesi dell’Ue quando entrerà in vigore il portafoglio di identità digitale europeo (EUDI wallet), previsto entro il 2026.