Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa GWM

GWM, acronimo di Great Wall Motor, ha annunciato l’avvio delle proprie attività commerciali in Italia. L’azienda, un gruppo automobilistico privato cinese fondato nel 1990 e con sede a Baoding, si prepara a espandere la sua presenza in Italia, puntando su una strategia ben precisa, con la costituzione di una filiale locale e una data ufficiale per l’avvio delle vendite dirette di veicoli per il mercato italiano. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Dalla Cina all’Italia

GWM Italia opererà con una filiale diretta e con una rete di concessionari ufficiali. Le vendite partiranno a giugno 2026 ed entreranno a pieno regime nel corso dell’estate. L’azienda ha confermato anche che fornirà formazione tecnica certificata, un servizio post-vendita completo e un sistema logistico per i ricambi, con magazzini dislocati in tutta Europa (anche in Italia).

In questo modo, la consegna di parti e componenti sarà sempre rapida. In aggiunta, la divisione italiana della Casa cinese proporrà veicoli coperti con una garanzia fino a 7 anni oppure 150.000 chilometri, promettendo anche la presenza di un servizio clienti avanzato.

Questi elementi confermano l’impegno di GWM in Europa e, in particolare, in Italia, mercato destinato a rientrare nel piano strategico di crescita del costruttore che, come si legge nel comunicato ufficiale, vuole “diventare un punto di riferimento per una mobilità avanzata, efficiente e sostenibile, supportata da una solida rete di distribuzione e da un impegno a lungo termine nei confronti dei clienti.”

Il debutto italiano di GWM avverrà con il lancio di Ora 5. Si tratta di un SUV compatto che può rappresentare la soluzione giusta per il nostro mercato. Il modello in questione sarà disponibile in versione ibrida ma anche nelle versioni ICE e BEV per offrire ai clienti un’offerta completa.

Successivamente, l’azienda lancerà GWM Jolion MAX e GWM H7. Si tratta di due SUV di grandi dimensioni pensati, rispettivamente, per le famiglie e per le attività all’aria aperta. La gamma poi continuerà a crescere e ad aggiornarsi con l’arrivo di diverse novità che, anno dopo anno, andranno a costituire un’offerta ricca di opzioni e di potenzialità.

Chi è GWM

Attivo sul mercato da tempo, GWM è oggi uno dei principali produttori automobilistici indipendenti in Cina ed è anche il primo produttore cinese di SUV e pick-up. L’azienda ha già raggiunto oltre 170 Paesi al mondo, operando in Europa, America Latina, Medio Oriente, Oceania e Africa.

La rete di produzione può contare su 13 stabilimenti, dislocati tra Cina, Thailandia e Brasile. Di recente, inoltre, il costruttore ha realizzato un centro di progettazione europeo, con sede a Monaco di Baviera, in Germania.

Per quanto riguarda gli aspetti commerciali, GWM ha chiuso il 2025 con un totale di 1,32 milioni di unità vendute, superando anche quota 500 mila unità al di fuori della Cina e, quindi, confermandosi una realtà importante del mercato delle quattro ruote.

Il risultato del 2025 rappresenta un nuovo passo in avanti del programma di crescita aziendale, con un miglioramento delle vendite pari al 7,33% su base annua. L’arrivo in Italia e in altri mercati permetterà a GWM di continuare il suo programma di espansione su scala globale.