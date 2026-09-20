Honda ha scelto il palcoscenico di Sea Otter Europe, uno dei più grandi e importanti festival del ciclismo in Europa, per un annuncio che dimostra, ancora una volta, l’impegno della Casa verso innovazione, prestazioni e mobilità elettrica. Si tratta di un vero e proprio punto di svolta per le attività di Honda.
L’azienda, infatti, ha confermato ufficialmente il proprio ingresso nel mercato delle mountain bike elettriche, segmento detto anche e-MTB. Questa scelta permetterà un ampliamento delle soluzioni di mobilità proposte dal marchio che la considera come “il passo successivo nell’impegno costante verso l’elettrificazione e lo sviluppo di soluzioni di mobilità innovative per i clienti in tutta Europa”.
Andiamo a riepilogare le informazioni rivelate dall’azienda in merito all’ingresso nel nuovo segmento di mercato, ora ufficiale e sempre più vicino.
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Appuntamento al 2027
Honda ha anche confermato che il nuovo modello di e-MTB sarà commercializzato nel corso del 2027. Il progetto sarà “fortemente influenzato” da quanto presentato al Sea Otter Europe dall’azienda che ha mostrato, in anteprima, la nuova Honda e-MTB Prototype, il prototipo di una mountain bike di fascia alta dotata di assistenza elettrica.
Si tratta, quindi, di un vero e proprio concept che anticipa il futuro della Casa. L’azienda ha anticipato anche che fornirà ulteriori informazioni relative al nome del prodotto, alla disponibilità, ai prezzi e all’introduzione nei vari mercati. Bisognerà attendere le prossime settimane per tutti i dettagli in merito alla questione.
Per affermare ancora di più la sua presenza sul mercato della mobilità elettrica, in cui l’azienda è oggi attiva con numerosi progetti, Honda ha allestito uno stand ricco di modelli in occasione di Sea Otter Europe. In mostra, oltre alla già citata e-MTB Prototype, è stato possibile ammirare i seguenti modelli:
- RN01: storica mountain bike da downhill (primi anni 2000);
- CR Electric Proto: moto da cross elettrica;
- RTL Electric: moto da trial elettrica;
- EM1 e: e CUV e:: ciclomotore e scooter elettrici, entrambi dotati di batteria intercambiabile (Honda Mobile Power Pack e:);
- WN7: prima moto elettrica in assoluto di Honda.
A questo punto, quindi, non ci resta che attendere i prossimi mesi per scoprire, da vicino, quali sorprese Honda ci riserverà con la presentazione della sua prima e-MTB, un progetto che ha tutte le carte in regola per affermare, ancora di più, il ruolo da leader dell’azienda nel settore della mobilità elettrica a due ruote.
Il commento dell’azienda
Albert Erlacher, Head of Motorcycles di Honda Germania e responsabile del progetto e-MTB, ha commentato così la prima partecipazione della Casa a Sea Otter Europe:
“Sea Otter Europe rappresenta la piattaforma ideale per Honda per entrare in contatto con la comunità ciclistica e conoscerla più a fondo. L’e-MTB Prototype combina lo stile distintivo Honda con un’ingegneria collaudata per offrire un’esperienza di guida unica. Si tratta di un momento entusiasmante per Honda, poiché confermiamo il nostro ingresso in un nuovo segmento, e non vediamo l’ora di condividere ulteriori dettagli con i clienti in vista del lancio.”