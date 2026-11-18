Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Getty Images Honda: milioni di veicoli sotto osservazione

Negli Stati Uniti oltre un milione di automobili Honda finiscono sotto la lente delle autorità federali per un problema apparentemente banale, ma potenzialmente pericoloso: il motore si spegne al semaforo e non riparte. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha aperto una nuova indagine sul sistema automatico start-stop, dopo centinaia di segnalazioni presentate dai proprietari.

Non si tratta, per il momento, di un richiamo generalizzato: l’agenzia vuole accertare le cause del difetto, la sua diffusione e l’efficacia delle riparazioni già previste dal costruttore. La vicenda riguarda diversi modelli Honda e Acura commercializzati sul mercato americano.

Quali modelli rischiano di non ripartire

Il nuovo procedimento interessa le Honda Odyssey, Passport, Ridgeline e Pilot, oltre all’Acura MDX, negli anni modello compresi tra il 2024 e il 2026. Secondo i dati raccolti dall’autorità statunitense, sono arrivate circa 700 segnalazioni relative al funzionamento dello start-stop. Molti automobilisti raccontano di essersi fermati normalmente nel traffico e di non essere riusciti a riavviare il motore quando era il momento di ripartire.

Il dispositivo, adottato per contenere consumi ed emissioni nelle soste, spegne automaticamente il propulsore quando il veicolo si arresta e dovrebbe riaccenderlo al rilascio del pedale del freno. Se questa seconda fase non avviene, l’automobile può restare immobilizzata in una posizione scomoda o esposta al traffico, per esempio a un incrocio.

L’indagine comprende più di un milione di veicoli, ma questo numero indica la popolazione potenzialmente interessata dagli accertamenti, non altrettante automobili già riconosciute come difettose. La distinzione è importante anche per comprendere quali saranno i prossimi passi dell’autorità.

Un precedente da 2,2 milioni di auto e riparazioni già previste

Per Honda non è un problema del tutto nuovo. Nel 2022 era stata avviata un’altra indagine, successivamente ampliata, che coinvolge 2,2 milioni di veicoli. In quel procedimento erano state raccolte oltre 1.300 segnalazioni, insieme a notizie di quattro incidenti e due persone ferite. L’inchiesta precedente è ancora aperta e si sovrappone in larga parte alla nuova, dalla quale si distingue soprattutto per l’inclusione delle vetture dell’anno modello 2026.

La NHTSA osserva tuttavia che, pur presentando sintomi simili, i due gruppi di automobili potrebbero avere cause tecniche differenti e rispondere in maniera diversa agli interventi di assistenza. Sarebbe quindi prematuro attribuire tutti i mancati riavvii a un unico componente.

Già nel 2023 Honda aveva diffuso bollettini tecnici per le officine, prevedendo una procedura in due fasi. La prima consiste nell’aggiornamento del software; se non è sufficiente, si passa alla sostituzione del motorino d’avviamento e dei relativi relè, insieme a una regolazione delle valvole. Per i veicoli che necessitano della sostituzione dei componenti, la copertura di garanzia è stata estesa a dieci anni senza limiti di chilometraggio.

Sicurezza e start-stop: cosa succede adesso negli Stati Uniti

Honda ha dichiarato di conoscere il nuovo procedimento e di voler continuare a collaborare con la NHTSA. Saranno gli accertamenti a stabilire se le misure già introdotte siano adeguate oppure se serviranno ulteriori interventi. Nel frattempo, chi riscontra difficoltà di riavvio dovrebbe rivolgersi all’assistenza e verificare l’applicabilità delle campagne tecniche al proprio veicolo.

Il caso arriva mentre negli Stati Uniti cambia anche il quadro regolatorio: l’Environmental Protection Agency ha eliminato quest’anno il credito sulle emissioni che i costruttori potevano ottenere installando sistemi start-stop. È una decisione distinta dall’indagine sulla sicurezza, ma riguarda la stessa tecnologia. Honda deve inoltre gestire un altro richiamo americano, annunciato nei giorni scorsi, per 635.808 veicoli potenzialmente soggetti alla perdita dell’assistenza elettrica allo sterzo a causa di un’anomalia software. Due questioni differenti, accomunate dalla necessità di intervenire sull’affidabilità dei sistemi di bordo.