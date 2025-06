Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Ufficio Stampa Honda L'Honda Pilot è solo uno dei modelli richiamati per difetti al pedale del freno

Succede anche ai big. Honda ha annunciato il richiamo di oltre 259.000 auto negli Usa per un difetto capace, in certi casi, di mandare in crisi il freno. In ballo modelli pesanti, da famiglia: ben oltre le classiche city car. Nello specifico, l’Honda Pilot (2023-2025), e anche due pezzi forti della linea Acura, ovvero il TLX (dal 2021 al 2025) e l’MDX (2023-2025). Il richiamo è scattato dopo una segnalazione alla Nhtsa, l’autorità federale americana addetta alla sicurezza stradale. A conti fatti, si parla di centinaia di migliaia di vetture da controllare.

Il difetto

Il guaio arriva da un perno del pedale del freno, montato male durante la produzione. Un errore apparentemente banale, ma capace di spostare il pedale stesso dalla sua sede, con effetti potenzialmente pericolosi: frenate involontarie, strane sensazioni al piede mentre si guida, la spia dei freni che si accende senza motivo, o le luci di stop sempre accese, persino se non stai frenando.

In una situazione d’emergenza, con un pedale poco reattivo, il rischio è di non riuscire a rallentare in tempo. E sebbene secondo Honda solo l’1% del totale richiamato sia effettivamente lacunoso, la criticità è reale. L’origine – stando alla nota dell’Nhtsa – è piuttosto precisa: durante il trasferimento della produzione da uno stabilimento americano — oggi chiuso — a uno nuovo in Messico. Al fine di evitare ritardi, il fornitore ha aumentato il personale, senza garantire, però, un’adeguata formazione. Da qui, il processo di fissaggio del perno del pedale, chiamato “staking”, non eseguito su alcuni componenti.

Inoltre, il sistema di sicurezza previsto, basato su scansione QR, avrebbe dovuto bloccare l’errore, ma si è guastato. Il fornitore ha disattivato il controllo e continuato a fabbricare comunque, lasciando passare decine di pezzi difettosi senza accorgersene. Ribadiamo quindi i segnali da non sottovalutare:

il pedale si muove lateralmente in modo anomalo;

una sensazione “strana” o instabile sotto il piede durante la frenata;

la spia dei freni si accende anche senza pressione;

le luci di stop restano accese anche se non stai frenando.

Avviso ai concessionari

Dal 13 giugno, Honda ha avvisato i concessionari. Dal 28 luglio, partiranno pure le lettere ai proprietari. In caso si possegga uno dei modelli elencati, è già possibile verificare online (sul sito della Nhtsa o su quello ufficiale Honda) se rientra nel richiamo. In caso positivo, il pedale verrà controllato e, se serve, sostituito gratuitamente da un concessionario autorizzato.

Tra febbraio e inizio giugno 2024, Honda ha ricevuto appena tre segnalazioni in garanzia legate a questo problema, senza incidenti né feriti. Eppure, è bastata una segnalazione con il difetto effettivo per far scattare l’allarme. Nel comunicato ufficiale, la Casa giapponese ha sottolineato che la sicurezza dei conducenti è la priorità assoluta. Pertanto, invita tutti i proprietari coinvolti a contattare il prima possibile i concessionari affinché vengano espletate le necessarie modalità di ispezione. Anche se il difetto riguarda una percentuale minima, l’azienda non vuole correre rischi. I proprietari di una Honda Pilot, un’Acura TLX o MDX del periodo incriminato dovrebbero, insomma, controllare subito. Il pedale del freno non è qualcosa su cui permettersi dubbi.