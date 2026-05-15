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GettyImages Honda frena sull’elettrico e rilancia le ibride

Per anni il messaggio era stato chiaro: puntare tutto sull’elettrico e arrivare a una gamma completamente a zero emissioni entro il 2040. Ora però qualcosa è cambiato. Honda rivede la propria strategia globale e rallenta la corsa verso l’elettrificazione totale, scegliendo un approccio più prudente e realistico.

La decisione è la risposta a uno dei momenti più delicati della storia del brand. Per la prima volta dal 1957 il bilancio Honda è andato in negativo, un risultato che ha acceso un campanello d’allarme all’interno dell’azienda. Il marchio cambia dunque marcia, scegliendo una strategia più flessibile in cui le motorizzazioni ibride avranno un ruolo centrale ancora per molti anni.

Slitta l’elettrificazione

Rivisto il piano industriale, che rinuncia all’idea di eliminare la componente termica per il 2040, rimandando la deadline di dieci anni. La domanda sul mercato non permette di poter prevedere un prossimo futuro a soli elettroni, almeno fuori dalla Cina, per questo la visione deve essere progressiva, in linea con quella degli altri marchi, tutti nella stessa situazione. Honda, che negli ultimi anni aveva investito enormemente nello sviluppo delle future piattaforme EV, ha deciso quindi di distribuire diversamente le proprie risorse.

Arrivano 15 nuovi modelli ibridi

Il cuore della nuova strategia Honda sarà rappresentato dalle ibride. Il costruttore giapponese ha annunciato l’arrivo di ben 15 nuovi modelli hybrid nei prossimi anni, destinati ai mercati globali. L’obiettivo è rafforzare quella tecnologia che oggi rappresenta probabilmente il miglior compromesso tra consumi, emissioni e praticità d’utilizzo. Non è un caso che proprio le ibride stiano vivendo una seconda giovinezza in Europa, dove molti automobilisti non sono ancora pronti al passaggio definitivo all’elettrico puro.

Honda punta in particolare sull’evoluzione del proprio sistema e:HEV, già utilizzato su modelli come Civic, HR-V e ZR-V. Una tecnologia raffinata, che combina motore termico ed elettrico con una gestione particolarmente efficiente dei consumi.

Secondo le anticipazioni, le nuove ibride saranno più leggere, più efficienti e soprattutto meno costose da produrre. Un aspetto cruciale in un momento storico in cui il prezzo finale delle auto sta diventando uno dei principali problemi del mercato europeo. Non si tratta soltanto di citycar o crossover compatti: la strategia coinvolgerà diversi segmenti, inclusi SUV e modelli globali destinati anche agli Stati Uniti.

Due concept anticipano il futuro

Accanto all’annuncio della nuova strategia, Honda ha mostrato anche due concept che anticipano il linguaggio stilistico e tecnologico dei prossimi modelli. Le concept car presentano linee molto pulite, superfici scolpite e un design che cerca di mescolare minimalismo giapponese e sportività. Il frontale abbandona molte delle soluzioni viste negli ultimi anni per puntare su firme luminose sottili e un aspetto più futuristico.

Gli interni seguono invece una filosofia completamente nuova: meno pulsanti fisici, grandi schermi panoramici e un’interfaccia sviluppata attorno all’intelligenza artificiale. Honda punta infatti molto sul software e sull’esperienza digitale a bordo, un settore ormai fondamentale quanto il motore stesso.

Dal punto di vista tecnico, i concept anticipano piattaforme pensate per ospitare sia propulsori elettrici sia sistemi ibridi evoluti. Una soluzione che permetterà alla casa giapponese di adattarsi rapidamente alle esigenze dei vari mercati senza dover sviluppare architetture completamente separate. Ed è proprio questa la parola chiave del nuovo corso Honda: flessibilità.