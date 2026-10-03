JAC Motors conferma l’esistenza di negoziati con Huawei e Maserati: nessun accordo firmato, ma il futuro del marchio è sempre più in discussione

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Ufficio Stampa Stellantis Maserati verso Huawei? La trattativa è reale

Il futuro di Maserati è un tema che da anni fa discutere gli appassionati italiani e non solo. Stellantis, proprietaria di una quantità enorme di marchi automobilistici, è stata più volte accostata a un possibile addio al Tridente, tra voci di corridoio, smentite ufficiali e pochissimi elementi concreti su cui basarsi.

Questa volta, però, qualcosa sembra davvero diverso: non si tratta più di semplici indiscrezioni, ma di una trattativa reale, confermata direttamente da una delle parti coinvolte.

Le trattative sono reali

A rompere il silenzio è stata JAC Motors, casa automobilistica cinese, che attraverso una comunicazione ufficiale alla Borsa di Shanghai ha confermato l’esistenza di un accordo a tre tra Maserati, la stessa JAC e il colosso tecnologico Huawei, finalizzato a rilevare la casa automobilistica modenese.

Una conferma ufficiale, dunque, non più un semplice rumor rilanciato dalla stampa. Allo stesso tempo, JAC ha voluto mantenere un profilo piuttosto cauto, precisando che contenuti e modalità specifiche della collaborazione restano ancora da definire, e che al momento non risultano sottoscritti accordi formali vincolanti. Insomma, c’è un progetto industriale concreto sul tavolo, ma nessuno ha ancora firmato nulla.

Anche Stellantis, dal canto suo, continua a mantenere il silenzio più assoluto sulla vicenda, senza confermare né smentire ufficialmente quanto emerso. A parlare, seppur con cautela, è stato invece Santo Ficili, amministratore delegato di Maserati, che ha spiegato come il marchio stia lavorando su più fronti, in linea con il piano tracciato dal numero uno di Stellantis, Antonio Filosa, con l’obiettivo di arrivare a dicembre con un quadro completo da comunicare pubblicamente.

Futuro in bilico per Maserati

Al netto della riservatezza che circonda l’operazione, il contesto in cui si inserisce questa trattativa racconta bene quanto il momento sia delicato per il Tridente. Negli ultimi tempi il marchio ha attraversato difficoltà crescenti, specialmente sul mercato statunitense, dove la rete di vendita ha mostrato segnali di sofferenza evidente.

Proprio per questo le parole di Ficili assumono un peso particolare: il manager ha tenuto a sottolineare come Maserati resti un marchio eccellente, con una storia dal valore inestimabile, meritevole del meglio possibile in termini di partner industriali e di prospettive future.

Una dichiarazione che suona quasi come una rassicurazione verso gli appassionati, preoccupati all’idea di vedere un pezzo di storia dell’automobilismo italiano passare sotto il controllo cinese.

Come potrebbe cambiare il Tridente

Dai primi dettagli trapelati, l’ipotetica suddivisione dei compiti tra i tre soggetti coinvolti appare già abbastanza delineata. JAC si occuperebbe della parte di ingegnerizzazione e produzione dei veicoli, Huawei svilupperebbe il software destinato a tutti i futuri modelli, mentre Maserati manterrebbe il controllo su design e messa a punto delle vetture, preservando quindi l’identità stilistica e dinamica che da sempre contraddistingue il marchio.

Per quanto riguarda la produzione vera e propria, le prime informazioni indicano che le vetture verrebbero costruite in buona parte in Cina, per poi essere assemblate e calibrate definitivamente nello storico stabilimento di Cassino. Una soluzione che permetterebbe di contenere i costi industriali senza rinunciare del tutto al legame con l’Italia.

Nell’attesa di sviluppi più concreti, c’è però un segnale che potrebbe far sorridere i puristi del marchio: proprio recentemente, dall’interno di Maserati era arrivata la consapevolezza che i clienti del Tridente non cercano auto silenziose, ma vogliono ancora sentire il ruggito di un motore V8. Un dettaglio che lascia sperare che, qualunque sia l’esito della trattativa, l’anima più autentica di Maserati possa in qualche modo sopravvivere al cambio di proprietà.