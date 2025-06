In casa Hyundai si lavora in più direzioni e tra queste c'è anche quella di creare veicoli sempre più pet-friendly grazie ad accessori dedicati per gli animali

Hyundai pensa agli animali: sempre più accessori pet-friendly

Quando si parla di viaggi in auto, per molti italiani la mente va subito ai propri animali. A tal proposito Hyundai ha deciso di offrire soluzioni su misura e accessori hi-tech per rendere piacevole il viaggio anche per questi ultimi. Secondo un’indagine Coldiretti, nel 2024, oltre 8 milioni di italiani si sono messi in viaggio per le vacanze estive insieme al proprio animale domestico. Questo exploit è dovuto anche ad una mobilità che diventa sempre più pet-friendly.

A questa tendenza però Hyundai ha deciso di rispondere presente con un’ampia proposta che servirà a soddisfare tutte le esigenze della propria clientela. Si tratta di accessori intelligenti, integrati e nati con lo scopo di accompagnare nella maniera più adeguata le persone e i propri animali nei loro viaggi.

Accessori pensati per gli animali

Il brand coreano ha pensato bene di puntare su accessori focalizzati su comfort, funzionalità e sicurezza. Tra le dotazioni possiamo citare i tappetini sagomati, perfetti per proteggersi da sporco, peli e umidità, così da tenere lo spazio di carico sempre impeccabile. Questi sono stati realizzati con il nuovo materiale sostenibile ECONYL, si tratta nello specifico di un nylon rigenerato, ottenuto tramite il recupero di reti da pesca. Hyundai, inoltre, per i sedili posteriori, propone un rivestimento specifico, che permette di avere un ambiente sempre sicuro e confortevole per gli amici a 4 zampe. Da un lato c’è un velluto di qualità e dall’altro una finitura altamente resistente.

Presenti poi anche le reti divisorie, particolarmente apprezzate dalla clientela che vuole proteggere la parte anteriore dell’auto da possibili incursioni indesiderate del proprio animale. Su TUCSON ad esempio, la rete è studiata specificamente per adattarsi nel vano retro dei sedili, agganciandosi anche al tetto. Questa è molto semplice da installare ed è progettata per non ridurre la visuale posteriore al guidatore e far viaggiare in totale sicurezza l’animale.

Un’auto sempre più pet-friendly

Ci sono però anche casi particolari, come gli animali oversize e Hyundai anche in questo senso non si è fatta trovare impreparata. La nuova Santa Fe, infatti, può montare un pratico gancio di traino per il trasporto di trailer, anche quelli destinati a grandi animali come ad esempio i cavalli.

A corredo di tutto poi ci sono anche soluzioni hi-tech che permettono a tutti gli occupanti dei veicoli di avere una migliore esperienza. Ad esempio, sulle vetture 100% elettriche, c’è la funzione di pre-condizionamento che permette da remoto di climatizzare la vettura. Tra gli ADAS invece risulta essere particolarmente utile la funzione ROA (Rear Occupant Alert), che avvisa la possibile presenza di passeggeri, animali o oggetti dimenticati sui sedili posteriori.

Sui modelli Santa Fe, TUCSON e Kona, ma anche in quelli più compatti come la INSTER è possibile abbattere i sedili posteriori. Tutto questo permette naturalmente di sfruttare meglio lo spazio della vettura e accogliere così anche animali di taglia più grande. Hyundai promette accessori resistenti e versatili per permettere a tutti i guidatori di non rinunciare al proprio animale domestico durante i viaggi. Sicuramente un’iniziativa lodevole, che incontrerà il favore di molti in Italia.