Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Hyundai Meno freno, più autonomia: la novità Hyundai

Hyundai prosegue il suo percorso verso tecnologie più efficienti. La casa coreana ha appena presentato l’evoluzione della frenata rigenerativa: con il nome Smart Regenerative System si tratta di una soluzione che promette di sfruttare al massimo le capacità di frenata elettrica, aumentando l’autonomia, la fluidità di guida e la sostenibilità.

Un sistema intelligente che solleva il conducente da ogni gestione riguardante il recupero dell’energia e permette alla vettura di massimizzare il risparmio, tramite l’utilizzo di tecnologie predittive e adattive.

Frenata rigenerativa automatica

Al momento le vetture elettrificate Hyundai sono equipaggiata con il sistema di frenata rigenerativa che sfrutta i paddle al volante, che permettono al conducente di scegliere tra tre livelli. Una soluzione che viene condivisa da molti costruttori, ma che ora compie un passo in avanti.

Questa funzione intelligente di recupero energetico sarà in grado di gestire automaticamente la potenza frenante, modulando la decelerazione. Il computer di bordo analizzerà in tempo reale tutti i fattori che circondano la vettura, come la pendenza della strada, la velocità del veicolo e la distanza dalla vettura che ci precede per impostare in automatico la qualità di energia da recuperare.

Prevede le curve

Questo sistema permette di compiere un ulteriore avanzamento quando collegato al sistema di navigazione. Grazie al GPS e la frenata sarà in grado di anticipare curve, incroci, rotonde e rallentamenti. Se il navigatore segnala una curva stretta o uno stop imminente, il sistema imposta il rallentamento più adatto per recuperare energia prima ancora che il conducente intervenga sul freno.

Un passo in più per una guida più omogenea, in cui i passaggi bruschi e le situazioni di pericolo vengono previste in anticipo, a tutto vantaggio del piacere di guida. Uno step che ben si integra con la guida autonoma e che lascia intravedere le possibilità di una tecnologia che può fare grandi passi anche in termini ecologici.

Benefici concreti

Dietro questa implementazione si nascondono tanti vantaggi per gli automobilisti. La riduzione dell’uso del pedale del freno si traduce in meno stress per chi è al volante, con una gestione intelligente della decelerazione l’auto rallenta in modo progressivo e naturale, rendendo la guida più rilassata.

Il secondo aspetto riguarda l’ottimizzazione dell’autonomia. Recuperare energia durante le decelerazioni significa trasformare quella che normalmente sarebbe energia dispersa in chilometri extra. Nei tragitti quotidiani, soprattutto in città, il guadagno può essere significativo.

Infine uno dei vantaggi più sensibili per la sostenibilità è la riduzione di usura dell’impianto frenante. Utilizzando al massimo delle sue possibilità la funzione rigenerativa si utilizza al minimo dischi e pastiglie, due fattori estremamente inquinanti, prolungando tra l’altro la vita dei componenti.

Con un mercato sempre più competitivo l’efficienza energetica è un fattore chiave, e in questo Hyundai dimostra di voler giocare un ruolo da protagonista non solo con batterie più performanti, ma anche con software evoluti e sistemi intelligenti. La frenata rigenerativa automatica rappresenta un tassello fondamentale di questa strategia: meno interventi manuali, più tecnologia al servizio del guidatore, maggiore efficienza. E forse è proprio questa la direzione che prenderà la mobilità del futuro: auto capaci di pensare un passo avanti, lasciando a chi è al volante solo il piacere – e la responsabilità – di guidare.