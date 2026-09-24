L'azienda ha confermato la sua presenza al Salone di Parigi 2026 in programma ad ottobre dove è prevista la presentazione di diverse novità

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Ufficio Stampa Hyundai Appuntamento al Salone di Parigi per il futuro di Hyundai

Hyundai ha confermato la sua presenza al Salone dell’Auto di Parigi 2026, evento fieristico in programma nel corso del prossimo mese di ottobre. La Casa terrà una conferenza stampa (prevista per il 12 ottobre) che segnerà il debutto ufficiale di diverse novità per il mercato europeo.

Un grande ritorno

Hyundai ha scelto di ritornare al Salone dell’Auto di Parigi 2026 e di farlo in grande stile, con tante novità da mostrare. L’azienda conferma che si tratta di un “nuovo capitolo nell’evoluzione della sua gamma” per l’Europa. L’evento fieristico parigino, quindi, rappresenta un possibile punto di svolta per la Casa.

Xavier Martinet, Presidente & CEO di Hyundai Motor Europe, ha commentato:

“Il ritorno di Hyundai al Salone dell’Auto di Parigi rappresenta un momento importante per il nostro Brand in Europa. Parigi è il palcoscenico ideale per mostrare la forza e la direzione della nostra gamma e ribadire il nostro impegno di lungo periodo nella regione. Con anteprime in alcuni dei segmenti più importanti del mercato, dimostriamo come Hyundai continui a rispondere alle esigenze dei clienti europei con prodotti rilevanti, competitivi e orientati al futuro”.

Le novità in arrivo

In occasione della conferenza stampa di apertura, Hyundai ha in programma la presentazione di diversi nuovi modelli che andranno ad arricchire la sua gamma europea nel corso dei prossimi mesi. L’azienda ha scelto la vetrina del Salone di Parigi 2026 per la première mondiale di un nuovo SUV di segmento B, destinato a ricoprire un ruolo chiave per l’espansione del brand in Europa.

In aggiunta, è prevista la première europea di un nuovo SUV di segmento C, altro modello strategico per l’azienda. I segmenti B e C sono fondamentali per poter crescere in Europa e la scelta di presentare due novità di questo tipo rappresenta una conferma della volontà di Hyundai di crescere ancora sul mercato. Ricordiamo che è appena stata lanciata la nuova IONIQ 3.

Da segnalare, inoltre, che la Casa ha confermato un altro grande appuntamento per la fiera: Hyundai, infatti, svelerà anche il suo primo veicolo commerciale leggero completamente elettrico (eLCV).

In questo modo, l’azienda intende estendere la sua strategia di elettrificazione anche ad altri segmenti di mercato e, in particolare, punta a intercettare le esigenze della clientela business, alla ricerca di nuove soluzioni per flotte a zero emissioni. Tutti i dettagli in merito ai nuovi modelli citati saranno svelati soltanto in occasione dell’apertura dell’evento, con la conferenza stampa del 12 ottobre.

Nel comunicato con cui Hyundai ha ufficializzato tale conferenza viene sottolineato che, oltre alle anteprime dei nuovi modelli, l’evento sarà caratterizzato da una “selezione di innovazioni ed esperienze che riflettono la più ampia visione di “Progress for Humanity”, incluse iniziative volte a rafforzare il rapporto dei clienti con il Brand Hyundai dentro e oltre l’esperienza di guida”. Maggiori dettagli arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane, quando la Casa potrebbe fornire qualche anticipazione in merito alle novità che debutteranno a Parigi.