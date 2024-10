Il 95% degli italiani possiede almeno un’auto in famiglia, 9 su 10 la usano quasi ogni giorno

Fonte: Autohero

Il 95% degli italiani possiede almeno un’automobile in famiglia e la maggior parte la usa quotidianamente. Sette automobilisti su dieci effettuano in media meno di 40 km al giorno. Inoltre, il 40% ha un’auto con un chilometraggio superiore a 100mila km, dato che riflette l’anzianità del parco auto italiano, pari in media a 12 anni e 10 mesi secondo i dati ACI.

Sono queste le principali evidenze di una survey sulle abitudini degli italiani riguardo all’utilizzo dell’auto, commissionata da Autohero – tra i principali rivenditori di auto usate in Europa – e condotta da Nielsen Media Germany ad agosto 2024.

Un’auto in ogni casa italiana

L’Italia è il Paese con la quota maggiore di possessori di auto tra i quattro principali mercati europei: il 95% dichiara di averne una a disposizione in famiglia – seguono Spagna e Francia con una quota del 92% e Germania con l’86%. 9 italiani su 10 usano l’auto quasi ogni giorno: il 66% dichiara di utilizzarla tutti i giorni e il 24% “parecchie volte a settimana”. In questo caso, si acuisce il distacco dagli altri Paesi: in Francia il 54% usa l’auto quotidianamente, in Spagna il 53%, mentre in Germania solo il 49%.

Un mezzo indispensabile per le faccende quotidiane

Fra le motivazioni principali di utilizzo dell’auto figura “andare a fare la spesa”, con percentuali simili tra Italia (76%), Germania (75%) e Francia (74%), ma più basse in Spagna (62%). “Andare al lavoro” è un’altra motivazione forte che accomuna questi quattro Paesi europei, anche se con percentuali più ridotte (54% in Italia, 56% in Spagna e 57% in Germania e Francia).

Tuttavia, gli italiani sembrano usare più raramente l’auto sulle lunghe percorrenze, per esempio in caso di viaggi, come indica la quota di impiego per “andare in vacanza” (57%), significativamente inferiore rispetto a Spagna (61%) e Francia (65%). Nel nostro Paese si registra anche la percentuale più alta (62%) di utilizzo dell’auto “per spostarsi in generale (ad es. in mancanza di trasporti pubblici)”, con ben 10 punti percentuali di distacco dalla Francia (54% in Germania e 53% in Spagna).

Questo dato potrebbe suggerire una minore disponibilità in Italia di valide alternative o essere correlato a motivi più “culturali”, in linea con il maggiore utilizzo che gli italiani fanno dell’auto, rispetto agli altri Paesi.

Brevi tragitti, ma alto chilometraggio

Il 73% degli automobilisti italiani percorre una distanza annuale inferiore a 15 mila km (in media, sarebbero meno di 40 km al giorno); il 13% compie addirittura meno di 5 mila km all’anno. Tragitti più lunghi, tra i 15 e i 20 mila km, vengono percorsi dal 17% degli italiani; solo l’11% si spinge oltre i 20 mila km. Per quanto riguarda il chilometraggio delle vetture, il 29% possiede un’auto tra i 50 e i 100 mila km, il 23% tra i 100 e i 150 mila, mentre solo nel 17% dei casi vengono superati i 150 mila km.

”La nostra survey conferma che per gli italiani l’auto è ancora un bene di prima necessità, utilizzato quasi ogni giorno e che viene sostituito dopo molti anni. Gli italiani cercano auto a prezzi vantaggiosi ma non vogliono rinunciare alla qualità’‘ ha commentato Donald Shehu, Director Retail Italia ”Autohero risponde esattamente a questi bisogni offrendo un parco auto diversificato, adatto a qualunque esigenza e disponibilità economica, garantendo massimi standard di qualità e affidabilità’‘.