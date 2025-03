Il prezzo dei carburanti in autostrada oggi 04 marzo 2025: benzina, diesel, gpl e metano

Il prezzo attuale dei carburanti in autostrada è influenzato da diverse componenti, tra cui il costo netto del combustibile, le accise e l’imposta sul valore aggiunto (IVA). Oggi, 04 marzo 2025, i prezzi medi per la benzina, il gasolio, il GPL e il metano sono stati aggiornati e mostrano una situazione di mercato che continua a variare in base a fattori globali e nazionali.

Il prezzo dei carburanti in autostrada

Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Gasolio SELF 1.838 Benzina SELF 1.915 GPL SERVITO 0.871 Metano SERVITO 1.547

Come si compone il costo dei carburanti

Il prezzo della benzina è composto da diverse componenti, delle quali la più significativa è quella fiscale, che rappresenta circa il 58% del prezzo finale. Questa alta percentuale è dovuta alle accise e all’IVA, che gravano pesantemente sul costo per il consumatore. La restante parte, pari al 42%, è costituita dalla componente industriale, che si divide ulteriormente in costo della materia prima e margine lordo. La materia prima, che incide per circa il 30% del prezzo, è influenzata dalle quotazioni internazionali del petrolio e dall’andamento del cambio euro/dollaro. Il margine lordo, che rappresenta il 12% del prezzo, è l’unica parte su cui gli operatori possono intervenire per modificare il prezzo alla pompa, cercando di ottimizzare i propri guadagni in un mercato altamente competitivo.

Per quanto riguarda il gasolio, la situazione è leggermente diversa. La componente fiscale incide per il 45% sul prezzo finale, mentre quella industriale è più alta, arrivando al 55%. Anche in questo caso, la materia prima rappresenta una parte significativa del costo, con le quotazioni internazionali e l’effetto del cambio euro/dollaro che incidono per il 45%. Il margine lordo, che è pari al 10%, è l’unico elemento su cui gli operatori possono esercitare un certo controllo per modificare il prezzo alla pompa. Questa struttura di costo evidenzia come le fluttuazioni del mercato globale e le politiche fiscali nazionali possano avere un impatto diretto sui prezzi che i consumatori pagano per il gasolio.

fonte: https://www.mimit.gov.it/it/prezzo-medio-carburanti/autostrade