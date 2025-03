Il prezzo dei carburanti in Basilicata oggi 5 marzo 2025: benzina, diesel, gpl e metano

Fonte: iStock Prezzo benzina

Oggi, 5 marzo 2025, i prezzi dei carburanti in Basilicata mostrano una situazione variegata. La benzina si attesta a 1.855 euro al litro, mentre il gasolio è disponibile a 1.753 euro al litro. Per chi utilizza GPL, il prezzo è di 0.730 euro, mentre il metano si trova a 1.469 euro. Questi valori riflettono le dinamiche di mercato e le componenti fiscali che influenzano il costo finale per i consumatori.

Il prezzo dei carburanti in Basilicata

Ultimo aggiornamento: 5 marzo 2025

TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1.855 Gasolio SELF 1.753 GPL SERVITO 0.730 Metano SERVITO 1.469

Come si compone il costo dei carburanti

Il prezzo della benzina è composto da diverse componenti, delle quali la più significativa è quella fiscale, che rappresenta circa il 58% del costo finale. Questa parte include le accise e l’imposta sul valore aggiunto (IVA), che incidono notevolmente sul prezzo alla pompa. La restante parte, pari al 42%, è costituita dalla componente industriale, che si divide ulteriormente in costo della materia prima e margine lordo. Il costo della materia prima, che incide per circa il 30% del prezzo, è influenzato dalle quotazioni internazionali del petrolio e dall’andamento del cambio euro/dollaro. Il margine lordo, che rappresenta il 12% del prezzo, è la parte su cui gli operatori possono agire per modificare il prezzo finale al consumatore. Questa struttura complessa rende il prezzo della benzina particolarmente sensibile alle fluttuazioni del mercato e alle politiche fiscali.

Per quanto riguarda il gasolio, la situazione è leggermente diversa. La componente fiscale incide per il 45% sul prezzo finale, mentre la componente industriale rappresenta il 55%. Anche in questo caso, il costo della materia prima è influenzato dalle quotazioni internazionali e dal cambio euro/dollaro, e incide per il 45% sul prezzo. Il margine, che è pari al 10%, è l’unica parte su cui gli operatori possono esercitare un certo controllo per modificare il prezzo alla pompa. Questa struttura evidenzia come il gasolio, pur avendo una minore incidenza fiscale rispetto alla benzina, sia comunque soggetto a dinamiche di mercato simili, rendendo il suo prezzo altrettanto variabile e influenzato da fattori esterni.

fonte: https://www.mimit.gov.it/it/prezzo-medio-carburanti/regioni