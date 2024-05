Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen è leader in Europa ad aprile

Il mercato auto in Europa è tornato a crescere nel corso del mese di aprile 2024, con oltre 1,08 milioni di unità vendute e un miglioramento del +12% rispetto ai dati dell’aprile dello scorso anno (considerando l’UE, il Regno Unito e i Paesi Efta). Anche il parziale annuo è positivo, con un incremento del +6,6% al termine dei primi quattro mesi dell’anno, nel confronto con lo stesso periodo del 2023. Il mercato continua ad essere guidato da Volkswagen. Il Gruppo tedesco, grazie ai suoi brand, continua a registrare dati molto positivi ed ha aumentato il suo vantaggio su Stellantis.

Ottimi numeri per Volkswagen ad aprile

Il mese di aprile 2024 si chiude con un ottimo risultato per Volkswagen che ha superato quota 300 mila unità vendute in Europa (sempre considerando UE, Efta e UK), con un incremento del +14% rispetto ai dati dello scorso anno e un market share che raggiunge il 27,8%. Il Gruppo tedesco, quindi, registra una performance superiore alla media del mercato, grazie soprattutto al contributo del marchio Volkswagen (+14,4%) e di Skoda (+14,7%). Bene anche Seat (+63%) oltre che il marchio Porsche (+26,7%). Risultati negativi, invece, per Audi (-5,1%). Per Volkswagen si tratta di una conferma dopo un buon primo trimestre del 2024.

Volkswagen ha chiuso il mese di aprile con risultati nettamente superiori rispetto al secondo costruttore europeo, Stellantis, che si ferma a 166.000 unità vendute con un calo dell’1,5% su base annua. Terza posizione nella classifica di vendite mensile per il Gruppo Renault, con poco più di 97 mila unità vendute e una crescita del +11,6%. Renault conquista, però, la prima posizione della classifica delle auto più vendute in Europa. I protagonisti del mese di aprile in Europa sono stati, però, Toyota, con un ottimo +42% e un totale di 59 mila unità vendute, e Volvo, con 21 mila unità vendute e un miglioramento del +59% su base annua.

I dati del 2024

Estendendo l’analisi a tutto il 2024 (periodo gennaio – aprile), la leadership di Volskwagen confermata. Il Gruppo tedesco, infatti, ha distribuito quasi 1,13 milioni di unità sul mercato europeo nel corso del primo quadrimestre dell’anno, con un incremento del +4% rispetto ai dati dello stesso periodo dello scorso anno. In questo caso, è Skoda a sostenere maggiormente la crescita dell’azienda con un ottimo +12,2% e oltre 247 mila unità vendute. Stabili i risultati del marchio Volkswagen (+0,6%) mentre crescono, ma con volumi complessivi ridotti, Seat (+16,7%), Cupra (+20,7%) e Porsche (+17,9%).

Anche nel parziale annuo, Volkswagen cresce più di Stellantis. Il Gruppo nato dalla fusione di FCA e PSA, infatti, registra una crescita ridotta al termine del primo quadrimestre, incrementando le consegne di auto del +2,9%. Per quanto riguarda la quota di mercato, quindi, Volkswagen raggiunge il 25,2% mentre Stellantis si deve accontentare del 17,1%. Più indietro Renault, con il 9,4% e un totale di 422 mila unità consegnate, con un incremento del +4,5%. Tutti e tre i costruttori registrano una performance inferiore alla media del mercato.

Risultati molto positivi, invece, arrivano per Toyota, che migliora le vendite del +17,9%, raggiungendo quota 345 mila unità consegnate. Bene anche BMW, con 309 mila unità e una crescita del +12%. Anche nel parziale annuo si notano gli ottimi dati di Volvo che cresce del +38% con un totale di 125 mila unità. Bene anche Nissan che cresce del +22,7% con un totale di 124 mila unità. Da segnalare, invece, il calo di Tesla. Per il costruttore americano, infatti, le vendite si fermano a 100 mila unità con un passo indietro pari al -7,9% su base annua.