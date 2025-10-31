Il mese di settembre 2025 si è chiuso con immatricolazioni in crescita in Europa e con ottimi dati per il settore delle auto elettrificate: ecco tutti i numeri

123RF Immatricolazioni in crescita in Europa

Il Rapporto mensile sull’andamento del mercato internazionale delle autovetture di ANFIA offre una panoramica aggiornata sull’attuale stato del settore delle quattro ruote in Europa, considerando i dati aggiornati al mese di settembre 2025. Andiamo a fare il punto della situazione per verificare come stanno andando le vendite di auto in Europa.

I dati di settembre 2025

Come confermano i dati del rapporto, il mercato delle quattro ruote è in crescita. Nel corso del mese di settembre 2025, infatti, in Ue si è registrato un incremento del 10% delle immatricolazioni. Considerando anche i Paesi Efta e il Regno Unito, inoltre, la crescita risulta pari al 10,7% con un totale di 1,24 milioni di immatricolazioni. Da segnalare che i “major market” (Regno Unito, Germania, Francia, Italia e Spagna, in ordine di volumi) hanno una quota complessiva del 72,8%. L’Italia ha una quota del 10,3% del mercato europeo (considerando Efta e Regno Unito), alle spalle del Regno Unito (25,3%), della Germania (19%) e della Francia (11,3%). Ricordiamo che il mese di agosto 2025 si è chiuso con dati stabili per il mercato mentre il 2024 è stato un anno positivo ma con una crescita limitata.

Il parziale annuo

Per quanto riguarda il cumulato da inizio anno (quindi i dati relativi al periodo gennaio – settembre), il mercato Ue fa segnare una crescita dello 0,9% mentre considerando anche Efta e Regno Unito si arriva a un incremento dell’1,5%, per un totale di 9,78 milioni di immatricolazioni. I “major market”, in crescita dello 0,8%, hanno una quota di mercato del 69,5%. Nel cumulato, il market share dell’Italia risulta essere pari all’11,8%. Anche in questo caso, il nostro Paese occupa la quarta posizione, alle spalle del Regno Unito (21,3%), della Germania (15,9%) e della Francia (12%).

I Gruppi

Per quanto riguarda la classifica dei gruppi per volumi di vendita, invece, nel corso del mese di settembre troviamo il Gruppo Volkswagen al primo posto, con il 25,7% di market share, poi Stellantis, con il 13,4%, e il Gruppo Renault, con il 9,4%. Quarta Hyundai, con il 7,9%, mentre al quinto posto c’è Toyota, con il 7%. Nel cumulato annuo, invece, Volkswagen è prima (26,7%) precedendo Stellantis (14,7%), Renault (10,1%) e Hyundai (8%). Quinto posto per BMW (7,2%) che supera di poco Toyota (7,1%).

Crescono le auto elettrificate

Un altro trend interessante che caratterizza il mercato europeo nel corso del mese di settembre è quello legato all’andamento delle vendite delle auto elettrificate, con dati molto positivi per tutte le categorie:

le ibride crescono del 15,9% arrivando a 308 mila unità immatricolate

crescono del 15,9% arrivando a 308 mila unità immatricolate le elettriche crescono del 20% toccando quota 167 mila unità immatricolate

crescono del 20% toccando quota 167 mila unità immatricolate le ibride plug-in crescono del 65,4% con un totale di 91,1 mila unità immatricolate

Nello stesso tempo si registra un calo dei modelli non elettrificati:

le benzina calano del 7,8% con un totale di 221 mila unità immatricolate

calano del 7,8% con un totale di 221 mila unità immatricolate le diesel calano del 14,3% con un totale di 72,6 mila unità immatricolate

In contro-tendenza, invece, le “altre” alimentazioni (GPL, metano e altri) con un incremento del 21,6% e un totale di 28,7 mila unità. Complessivamente, a settembre 2025, la quota di mercato delle ibride è quella maggiore con un totale del 34,7%. Seconda posizione per le benzina, con il 24,9%, e terza per le elettriche, con il 18,9%. Quarte le ibride plug-in, che si fermano al 10,3% superando le diesel, quinte con l’8,1%. Il trend è chiaro: le auto elettrificate sono sempre più diffuse e anche le elettriche al 100% si stanno ritagliando uno spazio sempre più rilevante.