Crescono le immatricolazioni delle auto elettriche mentre il mercato chiude un mese con risultati in linea con lo scorso anno: ecco come è andato marzo 2025 in Europa

Fonte: 123RF Vendite stabili in Europa ma crescono le elettriche

Il mercato auto europeo chiude il mese di marzo 2025 con risultati in linea con quelli registrati nello stesso mese dello scorso anno. Anche il primo trimestre termina con dati simili a quelli del 2024 (con immatricolazioni in leggero calo). Nel frattempo, però, si registra una forte crescita delle auto elettriche che, nel corso del 2025, stanno facendo segnare numeri nettamente superiori rispetto ai primi mesi dello scorso anno. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito all’andamento delle vendite di autovetture in Europa.

Un marzo stazionario

Il mese di marzo 2025 chiude con un totale di 1,029 milioni di unità vendute in Ue. Il risultato si traduce in un calo dello 0,2% rispetto ai risultati dello scorso anno. Andando a estendere l’analisi, includendo i Paesi Efta (Norvegia, Svizzera e Islanda) e, soprattutto, il Regno Unito, il totale di unità immatricolate è pari a 1,422 milioni con un incremento del 2,8% (in questo caso pesa il +12,4% registrato dal Regno Unito, primo mercato europeo per volumi a marzo). Ricordiamo che l’Italia ha chiuso il terzo mese dell’anno con un buon +6,3%.

I dati del primo trimestre

Nel corso del primo trimestre del 2025, invece, in Ue sono state immatricolate circa 2,71 milioni di unità con un calo dell’1,9% su base annua. Andando a considerare anche i Paesi Efta e il Regno Unito, invece, il totale delle immatricolazioni sale a 3,38 milioni di unità con un calo dello 0,4% su base annua. L’Italia fa peggio della media europea con un calo dell’1,6%. Ricordiamo che il mercato europeo ha chiuso il 2024 con una lieve crescita rispetto all’anno precedente.

Crescono le elettriche

Mentre il mercato delle quattro ruote arranca, le auto elettriche hanno iniziato il 2025 nel modo giusto, come confermato anche dai dati di marzo (+17,1% per l’Ue e +23,6% per il mercato europeo considerando Efta e Regno Unito). Il primo trimestre dell’anno in corso si chiude, quindi, con una netta crescita delle auto a zero emissioni. Per quanto riguarda l’Ue, infatti, si registrano 412 mila immatricolazioni con un incremento del 23,9%. Considerando tutto il mercato europeo, invece, si arriva a 573 mila immatricolazioni con un miglioramento del 28% (in questo caso, pesa molto il risultato del Regno Unito dove le elettriche sono cresciute del 42,6%).

Gli ottimi dati delle auto elettriche si riflettono anche sulle vendite di benzina (-21,2%) e diesel (-26,3%), andando a considerare tutto il mercato europeo. Crescono le ibride (+20,7%). Migliorano ma di poco le ibride Plug-in (+5,6% ma solo +1,1% in Ue). La crescita delle auto elettrificate è forte anche in Italia. Il primo trimestre del 2025, infatti, si è chiuso con un ottimo +72,5% per le auto elettriche e con buoni dati anche per le ibride Plug-In (+31%) e per le ibride (+15,3%). Netto calo per le benzina (-15,8%) e, soprattutto, per le diesel (-34,2%).

Guida Volkswagen

A guidare il mercato delle quattro ruote è ancora il Gruppo Volkswagen, con 875 mila unità immatricolate nel primo trimestre con un incremento del 5,7% rispetto allo scorso anno (il dato è riferito a tutto il mercato europeo, non solo all’Ue). Seconda posizione per Stellantis, con 525 mila unità immatricolate e un calo del 12,2%. Terza posizione per Renault, con 344 mila unità e una crescita del 10%. Da segnalare il -37,2% di Tesla che ha vissuto un primo trimestre molto complicato.