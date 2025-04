Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Per il 2025 la Regione Lombardia mette a disposizione incentivi fino a 4.000 euro per cambiare veicolo

Hai un’auto vecchia e inquinante e stai pensando di sostituirla? In Lombardia si torna a parlare di incentivi per cambiare veicolo. La Regione mette sul tavolo 23 milioni di euro per chi vuole liberarsi della vecchia auto inquinante e passare a un mezzo più pulito. Il nuovo bando si apre il 3 aprile 2025. Da quel giorno si potrà fare domanda, ma occhio: si va avanti fino al 31 ottobre, o fino all’esaurimento dei fondi. E con queste cifre, potrebbero volare via in poche settimane. “Quest’anno abbiamo raddoppiato lo stanziamento perché la misura è sempre più attesa e apprezzata”, ha dichiarato Giorgio Maione, assessore all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia.

Beneficiari e modalità

La novità principale del 2025 è che il contributo non riguarda solo le auto elettriche. Anzi, la Regione ha deciso di allargare il raggio d’azione per promuovere anche altre soluzioni, tra cui auto Euro 6D a benzina o diesel, moto elettriche e persino le e-cargo bike, ideali per chi si muove in città o lavora nelle consegne.

Il piano regionale si articola in tre tipologie di contributo, ognuna pensata per situazioni diverse:

per auto nuove (20,7 milioni di euro disponibili): chi pensa di cambiare macchina e puntare su un modello meno inquinante può contare su un contributo che parte da 1.500 euro e salire fino a 3.500. Nel pacchetto rientrano pure ibride, a metano, GPL, idrogeno e persino quelle Euro 6d, sia benzina che diesel; per due ruote e cargo bike (2 milioni di euro): anche chi preferisce muoversi su due ruote può accedere al bonus. Il contributo arriva fino a 4.000 euro e riguarda l’acquisto di moto elettriche, ciclomotori a emissioni zero oppure cargo bike elettriche a pedalata assistita, sempre più diffuse tra chi lavora con le consegne o si sposta in città; per rottamare senza acquistare (500.000 euro): non vuoi cambiare veicolo, ma vuoi liberartene di uno datato e inquinante? Anche in tal caso è previsto un contributo. Se demolisci un mezzo alimentato a benzina, GPL o metano fino a Euro 1 o a diesel fino a Euro 4, senza obbligo di sostituirlo, hai comunque modo di ottenere 500 euro.

Perché conviene

In un periodo in cui si parla tanto di sostenibilità e di transizione ecologica, l’incentivo rappresenta una spinta concreta per un passo in avanti. Specie nel caso di coloro che vivono in città o si muovono spesso causa lavoro, passare a un mezzo più ecologico può significare anche risparmiare su bollo, carburante e limitazioni al traffico.

Chi può partecipare? Tutti i residenti in Lombardia. Non servono ISEE, né categorie speciali. Se hai un mezzo vecchio da mandare in pensione e vuoi passare a qualcosa di più pulito, puoi far domanda. Nel 2023 l’iniziativa ha avuto un buon riscontro: sono state approvate 5.363 domande. A guidare la classifica c’è stata Milano, con 1.421 richieste, seguita da Brescia (824), Bergamo (660), Varese (557) e Monza (529). Segno che la voglia di cambiare c’è, e che – dati alla mano – questi incentivi funzionano davvero.

Come partecipare

Tutti i dettagli pratici – documentazione da presentare, modalità di richiesta, requisiti specifici – saranno pubblicati nel bando ufficiale il 3 aprile. Da lì in poi sarà possibile inoltrare la propria domanda online. Visto il successo delle edizioni passate, gli interessati farebbero bene a muoversi in fretta, perché le risorse – seppur aumentate – potrebbero andare esaurite prima della scadenza. In definitiva, è un’occasione da non lasciarsi sfuggire: un aiuto concreto per cambiare mezzo, inquinare meno e – perché no – risparmiare qualcosa.