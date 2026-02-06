La proposta ACEA punta su incentivi per auto usate moderne per ridurre l’età media del parco circolante e rendere la transizione più equa e sostenibile

iStock Incentivi 2026, e se riguardassero anche le auto usate?

Se in pochi possono permettersi di sostituire l’auto vecchia con una nuova, anche al netto di incentivi statali, perché non utilizzare gli incentivi per favorire il ricambio di auto usate? Questa la proposta di ACEA a Bruxelles per favorire una transizione progressiva verso vetture più aggiornate agli standard di emissioni moderni. Questa volta senza puntare su modelli nuovi, ma su usati moderni Euro 6 o ibridi. Vetture che vengono in aiuto delle famiglie più in difficoltà, fascia di mercato dove si trovano anche le vetture che più alzano l’età media del parco circolante.

L’importanza del mercato dell’usato

Che l’usato continui a trainare le vendite dell’auto in Europa è un dato di fatto: su quattro auto vendute tre sono usate e solo una è di nuova immatricolazione. Un rapporto che racconta molto delle difficoltà economiche attuali, ma anche delle scelte sempre più razionali dei consumatori.

L’usato permette infatti di tamponare le dinamiche di deprezzamento immediato che affligge l’auto nuova, e permette di ottenere a parità di prezzo una vettura di fascia ben superiore rispetto al corrispettivo nuovo. Inoltre non si cade in costi nascosti, come interessi alti, assicurazioni obbligatorie e finanziarie.

La proposta ACEA: incentivi mirati e realistici

Per questo secondo ACEA, l’utilizzo degli incentivi esclusivamente sulla categoria delle vetture nuove esclude una gran parte della popolazione, proprio quella che alza l’età media del parco circolante. Al contrario un incentivo sull’usato rivolto a standard ambientali elevati, come Euro 6, ibride o elettriche, permetterebbe di dare una forte spinta alla rottamazione delle auto più inquinanti. Un bonus per accompagnare il ricambio del parco circolante senza l’utopia di rottamare le vetture più vecchie sostituendole con le nuove, ma con un graduale cambiamento.

Un aiuto concreto alle famiglie

Oltre al fattore ambientale la proposta mette le basi a un aiuto sociale. L’auto nuova, elettrica o ibrida che sia, resta fuori portata per molte famiglie, soprattutto nei Paesi dell’Europa meridionale. Gli incentivi sull’usato potrebbero invece diventare uno strumento più equo, capace di sostenere chi oggi è costretto a rimandare il cambio dell’auto per motivi economici.

Secondo ACEA, un sistema ben strutturato potrebbe ridurre il divario tra chi può permettersi le tecnologie più avanzate e chi continua a utilizzare veicoli obsoleti. Il tutto senza pesare eccessivamente sui bilanci pubblici, grazie a importi più contenuti rispetto agli incentivi destinati alle auto nuove.

Benefici ambientali immediati

Dal punto di vista ambientale, l’approccio proposto da ACEA punta all’efficacia più che all’ideologia. La sostituzione di auto Euro 3 o inferiori con vetture Euro 6 o ibridi di prima generazione significherebbe un miglioramento notevole delle emissioni, con effetti visibili in particolare nelle aree urbane.

A questo potrebbe sommarsi la riduzione delle emissioni complessive nel corso della vita delle vetture, prolungando la vita di vetture più efficienti e con esso il loro impatto ambientale a livello macroscopico.

Un cambio di paradigma per l’Europa

La proposta si inserisce in un dibattito ampio sul futuro dell’auto, con l’Europa al centro di critiche e sostegni. Il Green Deal continua a scandire il tempo che ci separa dall’abbandono (o quasi) dei motori termici, mentre gli altri paesi del Mondo affrontano la questione in modo meno aggressivo, mettendo in campo temi di competitività e corsa alle nuove tecnologie.

Una marcia, quella verso l’elettrico, che apri a grandi temi ideologici, economici e sociali, che stanno vedendo un cambio di paradigma verso una rigidità meno estrema e più attenzione alla realtà del mercato. E quest’ultima proposta di ACEA potrebbe essere un ulteriore passo in tal senso.