Il ministro Adolfo Urso annuncia incentivi imminenti per veicoli commerciali e imprese con l’obiettivo di rilanciare il mercato e rinnovare il parco circolante

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Veicoli commerciali: arrivano i nuovi incentivi

In arrivo una nuova stagione di incentivi, a preannunciarlo è Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Durante il convegno sul settore automotive, organizzato da Federauto nella sede dell’Automobile Club di Milano, si è parlato di incentivi dedicati ai veicoli commerciali e altre categorie specifiche al momento non esplicitate.

In un contesto economico complesso, dove il costo dei mezzi nuovi resta elevato e le imprese rimandano gli investimenti, il Governo prova quindi a intervenire su uno dei settori più strategici: quello dei veicoli destinati al lavoro.

Le parole del ministro

Il messaggio lanciato da Urso si rivolge a un piano concreto per rilanciare la domanda. “Per stimolare la domanda prevediamo incentivi mirati per i veicoli commerciali e alcune categorie specifiche, in modo da facilitare il rinnovo del parco circolante e sostenere la ripresa del mercato”, ha dichiarato il ministro. Un passaggio che sottolinea un punto chiave: l’età media dei veicoli in Italia continua a crescere, e questo vale ancora di più per i mezzi commerciali, spesso utilizzati fino al limite delle loro possibilità operative.

Secondo Urso, il lavoro da fare è condiviso: “insieme a tutti gli operatori della filiera possiamo tracciare il percorso per una transizione sostenibile, equilibrata ed inclusiva”. Parole che sembrano voler rassicurare un settore che negli ultimi anni si è trovato a fare i conti con cambiamenti normativi rapidi e, talvolta, difficili da sostenere.

Green Deal sotto accusa

In quest’occasione il ministro ha anche approfittato per scagliarsi contro la transizione elettrica imposta dall’Europa, sottolineando come “in questo contesto il Governo italiano ha dato una scossa all’Unione europea, mettendo in discussione le folli idee del Green Deal”. Una posizione netta, che riflette un sentimento sempre più diffuso tra gli operatori del settore: quello di una transizione sì necessaria, ma da gestire con maggiore gradualità e pragmatismo. Il rischio, secondo molti, è quello di mettere in difficoltà intere filiere produttive senza aver ancora costruito alternative solide e accessibili per tutti.

Sì ai biocarburanti e all’approccio multi-tecnologico

Proprio su questo punto si inserisce il concetto di approccio multi-tecnologico, sempre più centrale nel dibattito politico e industriale. Se da un lato l’elettrico rappresenta una delle strade principali per ridurre le emissioni, dall’altro non può essere l’unica soluzione. È questa la linea condivisa anche dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che nella stessa sede ha ribadito la necessità di ampliare il ventaglio delle opzioni.

“Il rischio è demolire il passato senza essere capaci di costruire il futuro”, ha spiegato, sottolineando come sia fondamentale affiancare all’elettrico anche altre tecnologie, come biocarburanti e carburanti sostenibili. Un’apertura importante, soprattutto per un Paese come l’Italia, che vanta competenze storiche nella ricerca e nella produzione legata ai motori termici.

In questo scenario, i nuovi incentivi potrebbero non limitarsi a favorire l’elettrico, ma premiare soluzioni diverse, contribuendo a una transizione più graduale e meno traumatica per imprese e lavoratori. Resta ora da capire quando e come queste misure verranno concretamente attuate. Ma sembrerebbe chiaro che, dopo mesi di incertezza, il tema degli incentivi torna protagonista, e questa volta con l’obiettivo di colpire in modo più mirato e strategico.