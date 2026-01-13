Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

iStock Firenze rilancia: fino a 8.000 euro per cambiare un vecchio diesel

Cambiare l’auto nel 2026 per qualcuno sarà più conveniente di quanto si aspettasse, ad essere precisi lo sarà per chi vive o lavora a Firenze. Il Comune ha infatti appena rilasciato un fondo da 2 milioni di euro nato per favorire l’aggiornamento del parco circolante e dare un’ultimo attacco al tanto demonizzato diesel.

Un incentivo che va a coprire una larga fascia d’utenza e non sarà legato all’acquisto di soli veicoli elettrici, ma a un’ampia gamma di motori compresi benzina di ultima generazione, bi-fuel e in qualche caso, anche i nuovi diesel Euro 6.

Come funzionano gli incentivi

Il contributo copre fino al 50% del prezzo di acquisto del veicolo, con un tetto massimo che può arrivare a 8.000 euro. Il requisito fondamentale è la rottamazione di un’auto diesel fino a Euro 5, una categoria ancora molto diffusa nelle città italiane e considerata tra le principali responsabili delle emissioni locali. A fronte della demolizione, è possibile acquistare: auto elettriche, ibride, benzina e con alimentazione bi-fuel.

Per imprese e soggetti giuridici, il bando ammette anche l’acquisto di diesel Euro 6, riconoscendo le esigenze operative di chi utilizza l’auto come strumento di lavoro. La procedura è a forma di rimborso e verrà articolata in due fasi: Inizialmente bisogna prenotare online la richiesta presentando un’autocertificazione per bloccare le risorse, a seguito dell’acquisto e della rottamazione si potrà infine inviare i documenti e ottenere l’erogazione del contributo.

Requisiti per accedere al bando

Gli incentivi sono destinati a una platea ben definita. Possono fare domanda i residenti del comune di Firenze con un ISEE fino a 50.000 euro, oppure le imprese e partite iva con sede a Firenze.

Come anticipato prima, l’auto deve essere con motorizzazione diesel fino all’Euro 5, di categoria M1 e intestata al richiedente da almeno sei mesi prima della pubblicazione del bando. Un vincolo che punta a evitare operazioni speculative e garantire che l’incentivo vada a chi utilizza realmente il veicolo.

Incentivi per i privati con ISEE fino a 50.000 euro

Il contributo varia in base all’alimentazione e al fatto che l’auto sia nuova o usata. Ecco le cifre previste:

auto elettrica nuova: 5.000 €

auto elettrica usata: 4.000 €

auto GPL o metano nuova: 4.000 €

auto GPL o metano usata: 3.200 €

auto benzina nuova: 3.500 €

auto benzina usata: 2.800 €

Una gamma ampia, che lascia libertà di scelta e non costringe necessariamente al passaggio immediato all’elettrico.

Incentivi per imprese e partite IVA

Ancora più interessanti le cifre riservate ai soggetti giuridici, che possono contare su contributi più elevati:

auto elettrica nuova: 8.000 €

auto elettrica usata: 6.400 €

auto diesel Euro 6 nuova: 5.000 €

auto diesel Euro 6 usata: 4.000 €

Una scelta pragmatica, che tiene conto delle necessità di mobilità professionale, soprattutto per artigiani, tecnici e piccole aziende.

Un modello per le altre città?

Il caso di Firenze rappresenta un esempio concreto di transizione graduale, lontana dagli slogan e più vicina alle esigenze reali di cittadini e imprese. In un Paese dove l’età media del parco auto supera i 12 anni, iniziative di questo tipo possono avere un impatto reale sulla qualità dell’aria e sulla sicurezza stradale.

Senza imporre divieti immediati, il Comune sceglie la strada dell’incentivo economico, rendendo il cambio auto una scelta conveniente prima ancora che obbligata. Una formula che potrebbe fare scuola anche in altre città italiane, soprattutto in vista delle sempre più stringenti politiche ambientali europee.