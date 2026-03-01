123RF Tampona, fugge e si ribalta: l'incredibile carambola

Questione di karma? Credeva di passarla liscia un conducente svizzero in fuga dopo aver tamponato la vettura di un altro guidatore, ma presto la situazione ha preso la piega sbagliata. Negli istanti successivi, travolto dalla foga del momento, perde il controllo del mezzo e finisce dritto nel fosso, sotto lo sguardo incredulo dei presenti.

Fortunatamente, come riportano il profilo instagram @talkabout.engines, nessuno si è fatto male, ma il video pubblicato in rete inchioda l’automobilista davanti alle sue responsabilità. Forse la prossima volta, invece di darsi alla macchia, seguirà le buone maniere: non è mai troppo tardi per imparare dai propri errori.

La dinamica

Ma riavvolgiamo il nastro e cerchiamo di ricostruire la dinamica. L’evento scatenante è stato un classico tamponamento, qualcosa che accade migliaia di volte ogni giorno anche sulle nostre strade: il tempo di una distrazione minima o un peccato di frenesia ed è fatta. A questo punto sarebbe il caso di fermarsi, accostare e procedere con i rilievi di rito.

Peccato che il conducente protagonista della vicenda abbia preso la decisione peggiore: premere sull’acceleratore e tentare la fuga. Su cosa gli sia scattato solo lui lo sa, senz’altro non era la reazione prevista dall’altro automobilista. Le immagini mettono bene in evidenza lo sbigottimento provato: sarebbe stato sufficiente ammettere il proprio errore e tutto sarebbe tornato alla normalità. Invece di fermarsi dopo il primo urto, il conducente ha, però, provato la fuga e la fretta è stata una cattiva consigliera: arrivato alla rotonda a velocità probabilmente eccessiva, la situazione gli è sfuggita in un attimo.

L’ingresso in rotatoria è stato un disastro: la traiettoria era del tutto sbagliata e l’auto ha perso aderenza quasi subito, “decollando” fuori dalla carreggiata. La corsa è finita nel peggiore dei modi, con la vettura ribaltata in un fosso ai bordi della strada. Una scena surreale sotto gli occhi increduli degli altri automobilisti, che si sono ritrovati davanti a un’auto sottosopra nel giro di pochi secondi.

A guardare le immagini della macchina capovolta nel fossato verrebbe da temere il peggio. Eppure, nessuno si è fatto niente: sia il conducente fuggitivo sia la persona colpita nell’urto iniziale sono rimasti del tutto illesi. Un esito che lascia tirare un sospiro di sollievo, visto quanto sia facile che simili dinamiche portino a serie conseguenze per l’incolumità fisica. I soccorsi, giunti sul posto in tempi brevi, hanno potuto constatare che lo spavento è stato l’unico vero danno riportato dai soggetti coinvolti, oltre ovviamente ai danni materiali ingenti.

In attesa di chiarimenti

Le autorità svizzere hanno immediatamente avviato i rilievi per ricostruire con esattezza ogni passaggio della folle corsa: resta da capire cosa abbia spinto l’automobilista ad allontanarsi dal posto dopo il primo urto. In attesa di aggiornamenti ufficiali, l’episodio rimane un monito sulla responsabilità di cui ci facciamo carico una volta messi al volante. Una piccola disattenzione può capitare a chiunque, ma è la reazione successiva a determinare il confine tra un contrattempo e un disastro. Stavolta, fortunatamente, la storia si chiude con un’auto da rottamare e una grande lezione imparata, ma senza vite spezzate.