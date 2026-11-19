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Ufficio Stampa Stellantis Incidente alla Mille Miglia, condannato un poliziotto

Facciamo un salto temporale al 18 giugno 2022, quando un’agente della stradale che accompagnava il corteo della nota gara che parte da Brescia, determinò uno scontro tra la sua Skoda e un’Alfa Romeo 6C1750 SS. Per i giudici, dopo oltre quattro anni, il poliziotto deve garantire al Viminale i soldi spesi per la riparazione dell’auto milanese.

Un’Alfa Romeo 6C1750 Super Sport con un valore di mercato che oscilla tra i 150mila e i 225mila euro stava affrontando via Sanzio a Villasanta, in provincia di Monza Brianza. Su una rampa che porta alla SP60, l’agente alla guida della volante, impegnata nel servizio di “scorta” alle vetture in competizione, prese in pieno l’auto del Biscione, danneggiandone la fiancata sinistra.

Sono state contestate tre violazioni al Codice della Strada, con l’attribuzione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 2/30 degli assegni mensili. L’uomo dovrà coprire i costi della riparazione della carrozzeria della 6C1750 incidentata alla Mille Miglia, ovvero 13.581,05 euro.

La posizione della Corte dei Conti

“Non vi è dubbio che la violazione delle norme del Codice della Strada posta in essere dal convenuto sia manifesta e che tali norme siano chiare e precise. La gravità dell’inosservanza sussiste in quanto la violazione è stata commessa da un tutore dell’ordine appartenente al corpo della polizia stradale, che dovrebbe agire a garanzia della sicurezza stradale e dal quale si pretende esperienza e capacità nella guida dei veicoli ovvero un particolare tipo di diligenza adeguato all’attività professionale esercitata”.

La pronuncia della Corte dei Conti è frutto delle analisi condotte sullo scontro evitabile avvenuto a Monza con l’Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport guidata dall’avvocato Alberto Aliverti. Il poliziotto, chiamato a difendersi davanti ai giudici contabili, ha annunciato:

“Il servizio di scorta era effettuato con i dispositivi di emergenza (lampeggiante), occorreva segnalare il convoglio anticipatamente e bloccare l’utenza civile durante il passaggio delle auto, con continue accelerazioni e decelerazioni, soprattutto quando bisognava mettersi alla testa del convoglio in gara per dirigerlo opportunamente ed evitare problemi alla circolazione stradale ordinaria”.

Cosa è accaduto

Il sorpasso, secondo la difesa, era diventato necessario per superare due veicoli che precedevano l’auto in servizio di scorta condotta dall’imputato. La manovra sarebbe stata concordata con il superiore in grado seduto al suo fianco. Secondo l’agente le manovre azzardate effettuate sarebbero state imposte da esigenze di servizio e adottate con l’uso del lampeggiante.

Il poliziotto ha aggiunto la gravosità dei turni di lavoro dei giorni precedenti al sinistro, nei quali ha effettuato molte ore di straordinario, e il conseguenza era affaticato. Secondo il suo punto di vista l’Amministrazione avrebbe concorso a cagionare il danno per le sue carenze organizzative.

Secondo i giudici, invece, la vettura della polizia aveva i lampeggianti accesi, ma non aveva azionato la sirena, come sottolineato da due testimoni. L’articolo 177 del Codice della Strada esenta i conducenti dei veicoli adibiti a servizi di polizia da obblighi, divieti e limitazioni solo se inseriscono sia la sirena che il lampeggiante, ma non è questo il caso. “La condotta illecita è connotata dall’elemento soggettivo della colpa grave”, anche perché attuata “da un tutore dell’ordine” che dovrebbe agire “a garanzia della sicurezza stradale e dal quale si pretende esperienza e capacità nella guida dei veicoli ovvero un particolare tipo di diligenza adeguato all’attività professionale esercitata”. Vedremo se l’agente dovrà risarcire interamente il Viminale o se solo per un terzo, come previsto dalla legge all’esame della Consulta.