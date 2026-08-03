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È di sei vittime accertate e oltre trenta feriti il tragico bilancio del gravissimo incidente stradale verificatosi nel tardo pomeriggio di domenica 2 agosto lungo la strada statale 79 “Ternana”, la superstrada che collega Terni a Rieti, nei pressi del confine tra Umbria e Lazio all’altezza di Colli sul Velino.

La dinamica dello schianto

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia Stradale di Rieti e Terni, la causa scatenante del sinistro sarebbe stata l’improvvisa invasione della corsia opposta da parte di un camper che procedeva in direzione Terni.

L’impatto frontale

Il camper ha impattato frontalmente con estrema violenza contro un autobus navetta, carico di turisti diretti verso la Cascata delle Marmore, che viaggiava nella direzione opposta (verso Rieti).

Lo scontro frontale è stato talmente violento da distruggere completamente il camper e causare ingenti danni alla parte anteriore del pullman.

Il coinvolgimento dei veicoli a catena

A causa della forza dell’impatto e dell’improvviso ostacolo lungo la carreggiata, l’incidente ha innescato una reazione a catena che ha coinvolto altre automobili che seguivano i due mezzi principali; una delle vetture si è ribaltata su un fianco.

Il bilancio delle vittime e i soccorsi

Il tragico scontro ha provocato un bilancio di sei vittime.

A bordo del pullman: i due conducenti e due passeggeri

A bordo del camper: le due persone che occupavano l’abitacolo

I feriti (più di 30, di cui diversi in codice rosso) sono stati distribuiti d’urgenza negli ospedali della rete regionale tra Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti. Le autorità locali e regionali hanno subito attivato i protocolli di maxi-emergenza per coordinare il lavoro dei Vigili del Fuoco, dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine giunte sul posto.

Le indagini in corso

La Procura e gli investigatori della Polizia Stradale hanno avviato tutti i rilievi tecnici necessari per chiarire le cause dell’invasione di corsia da parte del camper. Tra le ipotesi al vaglio dei periti figurano:

Un malore improvviso o un colpo di sonno del conducente del camper

Un guasto meccanico improvviso al sistema di sterzo o frenante

Una manovra d’emergenza o distrazione in un tratto stradale caratterizzato da elevata densità di traffico festivo

I rilievi sui resti dei veicoli sequestrati e l’analisi dei rilievi cronotachigrafici del bus serviranno a fare piena luce sull’esatta sequenza temporale dei fatti.