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iStock Gli ultimi dati sugli incidenti stradali

Il tema degli incidenti stradali in Italia è sempre molto attuale. Gli sforzi fatti per rafforzare la sicurezza, infatti, hanno l’obiettivo di garantire una sostanziale riduzione del numero di sinistri e, soprattutto, dei feriti e dei morti causati dagli incidenti. L’ultimo report ACI-ISTAT, basato su stime preliminari, offre una fotografia aggiornata della situazione in Italia, tenendo come riferimento il primo semestre del 2026. Andiamo ad analizzare i dati.

Incidenti in aumento

Dall’analisi dei dati preliminari del primo semestre del 2026 emerge un aumento del numero di incidenti stradali. Nel corso del periodo analizzato, infatti, i sinistri hanno superato quota 89 mila unità, facendo segnare un +7,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Da segnalare anche una crescita del 7,3% rispetto al primo semestre del 2029 (ultimo dato pre-COVID che rappresenta sempre un benchmark importante per il settore della mobilità).

Meno decessi sulle strade

Nonostante l’aumento degli incidenti, i dati sul primo semestre confermano una riduzione dei morti, con un calo del 3,1% rispetto al 2026 e del 15,5% rispetto al 2019. In totale, i morti sono stati 1.297.

Parallelamente, si registra un aumento dei feriti, con un totale di 120 mila casi. La crescita rispetto al 2025 dei sinistri con feriti è del 7,7%, mentre rispetto al 2019 si registra un incremento del 3,3%.

Questi dati rappresentano una conferma di quanto emerso nel report ACI – ISTAT relativo al 2025, anno che ha visto un leggero aumento dei sinistri e dei feriti, ma anche un calo delle vittime (nel confronto con il primo semestre del 2024).

Dove avvengono gli incidenti

Analizzando i dati preliminari ACI-ISTAT, emerge una netta differenza tra la frequenza degli scontri e la loro gravità in base al tipo di carreggiata. Anche in questo caso, si tratta di evidenze in linea con le attese e con quanto già registrato in passato.

Le strade urbane si confermano lo scenario più frequente per i sinistri, ma non il più letale: nei centri abitati si concentra infatti il 75,3% degli incidenti complessivi e il 69,9% dei feriti, mentre i decessi si fermano al 41,3%.

Al contrario, le strade extraurbane risultano le più letali: a fronte del 19,5% degli incidenti e del 24% dei feriti, registrano quasi la metà delle vittime totali (48,4%). Infine, sulle autostrade si verifica il 5,2% degli scontri, con il 6,1% dei feriti e il 10,3% dei morti.

Geronimo La Russa, presidente ACI, ha commentato: