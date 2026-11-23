Il tema degli incidenti stradali in Italia è sempre molto attuale. Gli sforzi fatti per rafforzare la sicurezza, infatti, hanno l’obiettivo di garantire una sostanziale riduzione del numero di sinistri e, soprattutto, dei feriti e dei morti causati dagli incidenti. L’ultimo report ACI-ISTAT, basato su stime preliminari, offre una fotografia aggiornata della situazione in Italia, tenendo come riferimento il primo semestre del 2026. Andiamo ad analizzare i dati.
Indice
Incidenti in aumento
Dall’analisi dei dati preliminari del primo semestre del 2026 emerge un aumento del numero di incidenti stradali. Nel corso del periodo analizzato, infatti, i sinistri hanno superato quota 89 mila unità, facendo segnare un +7,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. Da segnalare anche una crescita del 7,3% rispetto al primo semestre del 2029 (ultimo dato pre-COVID che rappresenta sempre un benchmark importante per il settore della mobilità).
Meno decessi sulle strade
Nonostante l’aumento degli incidenti, i dati sul primo semestre confermano una riduzione dei morti, con un calo del 3,1% rispetto al 2026 e del 15,5% rispetto al 2019. In totale, i morti sono stati 1.297.
Parallelamente, si registra un aumento dei feriti, con un totale di 120 mila casi. La crescita rispetto al 2025 dei sinistri con feriti è del 7,7%, mentre rispetto al 2019 si registra un incremento del 3,3%.
Questi dati rappresentano una conferma di quanto emerso nel report ACI – ISTAT relativo al 2025, anno che ha visto un leggero aumento dei sinistri e dei feriti, ma anche un calo delle vittime (nel confronto con il primo semestre del 2024).
Dove avvengono gli incidenti
Analizzando i dati preliminari ACI-ISTAT, emerge una netta differenza tra la frequenza degli scontri e la loro gravità in base al tipo di carreggiata. Anche in questo caso, si tratta di evidenze in linea con le attese e con quanto già registrato in passato.
Le strade urbane si confermano lo scenario più frequente per i sinistri, ma non il più letale: nei centri abitati si concentra infatti il 75,3% degli incidenti complessivi e il 69,9% dei feriti, mentre i decessi si fermano al 41,3%.
Al contrario, le strade extraurbane risultano le più letali: a fronte del 19,5% degli incidenti e del 24% dei feriti, registrano quasi la metà delle vittime totali (48,4%). Infine, sulle autostrade si verifica il 5,2% degli scontri, con il 6,1% dei feriti e il 10,3% dei morti.
Geronimo La Russa, presidente ACI, ha commentato:
“Dai numeri diffusi, esce un quadro che, in linea con il trend del recente passato, indica fortunatamente un calo delle vittime. Aumentano, però, gli incidenti e i feriti. È, dunque, fondamentale proseguire nel nostro percorso mirato a favorire il cambiamento dei comportamenti. Comportamenti che possono mutare soprattutto affermando i principi dell’educazione stradale, a partire dai più giovani. Non a caso, ACI in questi giorni è presente, al fianco del Ministero dell’Istruzione e del Merito, al ‘Salone Nazionale dello Studente e del Prof’ di Roma con propri spazi dedicati al rispetto delle regole, alla prevenzione delle dipendenze e al contrasto delle distrazioni, in primis quelle provocate dall’uso del telefonino. Un’attività, la nostra, che fa seguito a quanto già avvenuto, sempre per lo stesso evento, un mese fa a Milano”.