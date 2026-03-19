INEOS Grenadier celebra la festa del Papà con un’esperienza off-road da condividere

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Ufficio Stampa

In occasione della festa del Papà, INEOS lancia in Italia un’iniziativa dedicata ai clienti del INEOS Grenadier, il fuoristrada del marchio britannico. Dal 19 marzo al 30 aprile 2026, chi acquisterà un Grenadier presso la rete ufficiale riceverà un corso di guida off-road per due persone incluso nel prezzo: pensato non solo per celebrare la condivisione della passione per il fuoristrada fra generazioni, ma anche per dare la possibilità a chiunque abbia deciso di entrare in possesso di un mezzo dalle indiscutibili doti off-road di conoscerne a fondo ogni dettaglio. L’offerta è valida sulle vetture disponibili in stock e fino a esaurimento.

Formazione alla guida in contesti off-road

I corsi si svolgeranno in aree attrezzate e saranno gestiti da istruttori qualificati. L’obiettivo è fornire ai partecipanti competenze pratiche per affrontare percorsi in fuoristrada in condizioni controllate, approfondendo le tecniche di guida e le capacità del veicolo. Le sessioni verranno effettuate con il proprio mezzo, permettendo ai clienti di acquisire familiarità diretta con il Grenadier in situazioni di utilizzo reale.

Coinvolti anche gli attuali clienti

L’iniziativa non riguarda esclusivamente i nuovi acquirenti. Anche i proprietari già in possesso di un Grenadier potranno accedere ai corsi beneficiando di condizioni economiche agevolate, grazie al contributo del costruttore. Secondo l’azienda, l’attività rientra in una strategia più ampia volta a rafforzare il rapporto con la community di utenti e a promuovere un utilizzo consapevole del veicolo in ambito off-road.

“Con questo omaggio, che prende spunto dalla ‘Festa del Papà’, abbiamo voluto creare qualcosa che andasse oltre l’incentivo commerciale, offrendo un’esperienza coerente con lo spirito di Grenadier: il mezzo ideale per costruire ricordi indelebili. La guida in off-road rappresenta l’essenza del progetto: condividerla fra generazioni significa trasmettere valori di competenza, passione e autenticità che sono parte integrante del DNA del brand”, ha dichiarato Giuseppe Rovito, Managing Director INEOS per l’Italia.

Come partecipare

I posti per il corso off-road sono limitati e disponibili fino a esaurimento nel periodo di validità dell’iniziativa. Le date e i luoghi dei corsi verranno confermati entro la fine di aprile.

Per aderire all’iniziativa è possibile rivolgersi al proprio concessionario Ineos di zona.