Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Italdesign Un nuovo corso per Italdesign

Nella giornata di oggi, con un comunicato ufficiale, UST, azienda americana leader nelle soluzioni di trasformazione tecnologica e AI, ha annunciato l’acquisizione della quota di maggioranza di Italdesign dal Gruppo Audi.

Si tratta di un’operazione molto importante: UST e Italdesign, infatti, puntano a unire “design, ingegneria e AI” con l’obiettivo di “plasmare il futuro della mobilità“.

Questa partnership vede l’intelligenza artificiale al centro, ma con un elemento irrinunciabile. La creatività umana resterà un punto di riferimento fondamentale per i prossimi anni, come chiarito dalla visione condivisa annunciata da UST e Italdesign.

Con l’annucnio di oggi si registra l’avvio di un nuovo corso per l’azienda con base in Piemonte che può ora guardare al futuro con rinnovata fiducia e con tante nuove risorse.

Le attività continuano

Italdesign continuerà a operare, anche con il nuovo assetto, con il proprio marchio e seguendo i propri valori fondanti, conservando un approccio multidisciplinare e mantenendo anche la sua storica sede principale a Moncalieri, in provincia di Torino.

L’azienda può contare su oltre 1.300 professionisti distribuiti in 10 sedi internazionali e potrà ora sfruttare le risorse di UST per ampliare la propria rete di clienti e rafforzare le sue competenze in numerosi settori.

Come evidenziato da UST, infatti, grazie a Italdesign, sarà più facile garantire alla clientela la possibilità di connettere design, ingegneria, software e AI, passando così da un concept a un prodotto finale in modo più semplice, veloce ed efficace.

Questo processo, sfruttando le competenze di Italdesign, sarà realizzato andando a conservare la creatività e l’eccellenza ingegneristica, elementi che, secondo UST, caratterizzano tutti i grandi prodotti.

L’annuncio dell’acquisizione non è una sorpresa, visto che dell’operazione di UST abbiamo già parlato lo scorso anno, dopo che nel maggio del 2025 erano emerse le prime indiscrezioni sulla volontà del Gruppo Audi di cedere la sua quota.

La sua conclusione, però, segna un punto di svolta importante e rappresenta la base di partenza giusta per Italdesign che potrà continuare a operare e crescere grazie alla solidità dell’azienda americana. Nel corso dei prossimi mesi scopriremo quali saranno i principali vantaggi a disposizione dell’azienda italiana.

Le parole dei protagonisti

Vijay Padmanabhan, Chief Financial Officer di UST, ha commentato così il completamento dell’operazione Italdesign:

Non abbiamo investito in Italdesign semplicemente per le sue capacità. Abbiamo investito per le sue persone, la sua pluriennale esperienza e la sua straordinaria reputazione nel trasformare idee audaci in prodotti riconosciuti a livello mondiale. Unendo le rinomate competenze di design e ingegneria di Italdesign a quelle di UST in ingegneria digitale, AI e trasformazione tecnologica, stiamo costruendo una piattaforma per contribuire a plasmare il futuro della mobilità”

Antonio Casu, Chief Executive Officer di Italdesign, ha aggiunto: