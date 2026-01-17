Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Gli italiani cambiano l'auto dopo molti anni dall'acquisto

Ogni Paese ha le sue abitudini in tema di acquisto di una nuova autovettura. In alcuni Paesi, infatti, gli automobilisti sono abituati a cambiare il proprio veicolo ogni pochi anni. In altri, invece, si preferisce tenere l’auto per tanto tempo, sfruttandola al massimo e ammortizzando il più possibile l’investimento iniziale per l’acquisto. In questa seconda categoria rientrano gli automobilisti italiani, come confermano i dati di carVertical riportati dal Corriere della Sera. La differenza tra la media europea e quella italiana, in termini di chilometri percorsi con il proprio veicolo in tutto il suo ciclo di vita, è davvero considerevole. Andiamo ad analizzare i dati completi.

Gli italiani “spremono” l’auto prima di cambiarla

Gli automobilisti italiani sono abituati a sfruttare al massimo il proprio veicolo prima di cambiarlo. In media, infatti, un singolo proprietario percorre 104.638 chilometri prima di vendere la propria auto. Si tratta di un dato nettamente superiore rispetto alla media europea, che prevede una percorrenza media di 75.928 chilometri. Di conseguenza, l’auto acquistata viene sfruttata al massimo, spingendola il più possibile vicino al limite.

Quest’aspetto comporta anche un allungamento della carriera della vettura e, quindi, contribuisce a incrementare l’età media del parco circolante che in Italia è tra le più alte in Europa. Da segnalare, inoltre, che il chilometraggio medio annuo degli automobilisti italiani è, sostanzialmente, in linea con la media europea, risultando pari a 19.558 chilometri. Questo dato rafforza quanto affermato in precedenza: gli italiani usano l’auto in modo simile al resto degli europei, ma, semplicemente, tendono a cambiarla più di rado.

Ricordiamo che in tema di auto usate, nelle scorse settimane, carVertical ha pubblicato quelli che saranno i trend del mercato per il 2026 con l’obiettivo di “fotografare” l’attuale stato del mercato e le sue possibili evoluzioni future.

Quando si cambia auto?

In media, un automobilista italiano tiene la stessa automobile per circa 5,4 anni. Si tratta di un dato superiore a quello di molti altri Paesi europei. Altri automobilisti, come avviene ad esempio in Portogallo, sono ancora più “affezionati” alla propria auto che viene cambiata soltanto ogni 7,2 anni.

Dove conviene comprare un’auto usata

Come confermano anche i dati del mercato italiano, il settore delle auto usate continua a godere di ottima salute, anche per via dei costi sempre più elevati delle auto nuove. Secondo l’indagine, alcuni mercati sono più rischiosi di altri per quanto riguarda le auto usate. In particolare, Repubblica Ceca, Finlandia, Spagna e Ucraina sono Paesi in cui si registrano cambi frequenti di proprietà, ma anche un chilometraggio molto elevato.

Si tratta di una combinazione da evitare quando si acquista un’auto usata. Ad esempio, in Spagna la percorrenza è elevata (23 mila chilometri all’anno) ma i cambi sono frequenti (circa uno ogni 4 anni). In Germania, Lituania, Portogallo e Regno Unito, invece, le auto tendono a essere cambiate meno frequentemente, ma i chilometraggi annui sono più bassi. Nel Regno Unito, ad esempio, si scende fino a poco più di 12 mila chilometri.