123RF Alcol e cellulare al volante: gli italiani confessano tutto

Quanti automobilisti conoscono davvero il Codice della Strada? A giudicare dalle risposte raccolte da YouGov per Locauto Group, parecchi avrebbero bisogno di una ripassata. Sulla teoria emergono lacune – il 71% degli intervistati riconosce di dover rivedere le regole, e il 26% ammette di non conoscere gli aggiornamenti più recenti – ma nemmeno le abitudini lasciano tranquilli. Dalle dichiarazioni emergono comportamenti rischiosi sia per il conducente sia per gli altri utenti della strada.

In occasione della Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, celebrata il 15 novembre, gli autori della ricerca hanno condiviso i risultati, raccolti su un campione rappresentativo di oltre mille adulti italiani. Nonostante le campagne di sensibilizzazione, alcune cattive pratiche appaiono difficili da debellare.

Alcol, droga e cellulare: le abitudini degli automobilisti

La stretta sulle infrazioni stradali ha già comportato sanzioni per numerosi automobilisti, eppure il 31% rivela di essersi messo al volante dopo aver bevuto sostanze alcoliche. Non è dato comunque sapere quanti di loro abbiano superato il limite consentito, perché non vengono specificate le quantità consumate.

Ha guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti, invece, il 16% degli intervistati, in aumento di due punti percentuali rispetto al 2025. Preoccupa soprattutto la scarsa conoscenza delle conseguenze previste dalle norme: il 59% ignora che un test antidroga positivo possa comportare la sospensione della patente a prescindere dai sintomi evidenti di alterazione.

L’Alcolock è ancora poco conosciuto: il 77% degli intervistati ignora in quali casi la legge ne imponga l’installazione. Il dispositivo impedisce di mettere in moto l’auto se la quantità di alcol rilevata nell’aria espirata supera il limite impostato.

Non va molto meglio con il cellulare. Quasi un automobilista su due (46%) ammette di averlo usato al volante, con una percentuale che sale al 48% nella fascia tra i 18 e i 34 anni. Rispetto al 2024, quando il dato raggiungeva il 52%, emerge comunque un calo.

Dalla stanchezza alle cinture di sicurezza

Non servono necessariamente alcol o smartphone per compromettere l’attenzione. Più della metà del campione, precisamente il 52%, racconta di aver guidato almeno una volta in condizioni di forte stanchezza o sonnolenza.

Qualche passo avanti lo si registra con le cinture di sicurezza. La quota di chi dichiara di non indossarle abitualmente è scesa dal 15% del 2025 al 10%, in calo di cinque punti percentuali. Rimangono criticità nel trasporto dei bambini: il 40% ignora le prescrizioni previste, sebbene il dato sia migliorato di sette punti rispetto all’anno precedente. Un altro 11% riferisce di aver trasportato minori senza cintura o seggiolino.

Incidenti stradali: cosa farebbero gli italiani

Le difficoltà proseguono anche al verificarsi di un incidente. Secondo l’indagine, il 31% degli intervistati non saprebbe o non vorrebbe compilare il modulo CID per la constatazione amichevole. Il 60% dichiara che non contatterebbe le autorità, e il 44% afferma che non presterebbe assistenza alle persone coinvolte pur avendo assistito al sinistro.

Pur essendo risposte ipotetiche, non equivalenti a violazioni degli obblighi di soccorso, i dati Istat relativi al 2025 segnalano un problema: in Italia si sono verificati 177.207 incidenti stradali con lesioni, con 2.868 morti e oltre 237.800 feriti. Numeri che spiegano perché la sicurezza stradale rimanga una questione aperta, anche dopo gli aggiornamenti del Codice.