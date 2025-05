Iveco ha chiuso con il Ministero della Difesa olanese un nuovo accordo per la fornitura di 785 mezzi militari. Una novità importante per l'industria del nostro Paese

Iveco vince un bando in Olanda: fornirà veicoli militari

Negli ultimi mesi, a causa delle varie guerre che stanno devastando il mondo, si parla sempre più spesso di armi. In particolare, diversi Paesi, compreso il nostro, ragionano sull’aumentare la spesa militare per non farsi trovare impreparati dalle ipotetiche sfide del futuro. In Italia, inoltre, abbiamo un vero e proprio colosso del settore per quanto concerne i veicoli, stiamo parlando naturalmente dell’Iveco Defence Vehicles s.p.a. (IDV). La sua sede principale si trova a Bolzano, ma ha anche sedi secondarie a Piacenza (per la precisione Astra), Sete Lagoas in Brasile e Vittorio Veneto.

Specializzata da anni in attrezzature per la difesa e la protezione civile, IDV, attraverso un comunicato, ha annunciato di aver vinto una gara d’appalto del Ministero della Difesa olandese per la fornitura e il supporto logistico (inclusa manutenzione e assistenza) di 785 veicoli logistici militari in tre versioni. Nello specifico si tratta di trattori stradali, carri attrezzi e scarrabile. L’azienda garantirà la compatibilità logistica tra le diverse piattaforme e altri Stati membri dell’Ue.

Impegnata su più fronti

I camion daranno maggiore supporto alle Forze Armate olandesi e verranno consegnati tra il 2027 e il 2029. Il bando vinto prevede inoltre un lotto facoltativo di ulteriori 785 veicoli. Per Iveco non è certo la prima volta che si ritrova a collaborare con il Ministero della Difesa olandese. Già nel recente passato, infatti, ha stipulato un contratto per la fornitura di 1.283 veicoli tattici multiruolo “Manticore”. Le consegne di questi mezzi sono cominciate sul crepuscolo del 2023.

Naturalmente Iveco è impegnata anche sul territorio nazionale a fornire mezzi di trasporto militari. In particolare di recente è stato annunciato che ha firmato un contratto con il nostro Paese per la fornitura di 1.453 autocarri tattico-logistici, la cui consegna è prevista tra il 2025 e il 2038. Leader di mercato del proprio settore, IDV è in realtà una società che è di proprietà di Iveco Group, che a sua volta è di Exor. Quando, infatti, venne creata Stellantis e si operò la fusione tra i Gruppo FCA e quello PSA, Elkann fece in modo di tenere fuori dall’operazione determinati marchi come per l’appunto Iveco e anche la stessa Ferrari.

Ipotesi cessione

Di recente però proprio il rampollo prediletto di nonno Gianni, sembrerebbe orientato a valutare una cessione del IDV. In particolare, uno dei nomi che si fa sempre con maggiore insistenza in tal senso è quello della Leonardo, che sarebbe pronta a mettere sul piatto una cifra decisamente importante. Staremo a vedere, per il momento Iveco continua a lavorare sotto l’ombrello della famiglia Agnelli. Non è detto però che non possano esserci nel prossimo futuro piccoli stravolgimenti. Solo poche settimane fa ad esempio, proprio Exor, ha ceduto il 4% del capitale ordinario della Ferrari. Non sono escluse altre operazioni di questo genere anche con il colosso che si occupa di veicoli per la difesa. D’altronde, la complicata situazione geopolitica, rende questo tipo di mercato sempre più appetibile.