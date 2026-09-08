Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Jaguar Land Rover

Jaguar Land Rover è, da decenni, un punto di riferimento dell’industria automotive del Regno Unito. Negli ultimi anni, però, le attività produttive hanno registrato un drastico rallentamento e ora l’azienda starebbe valutando un netto taglio al numero di lavoratori.

La situazione sarebbe abbastanza complicata, tanto che anche il ministro britannico per le imprese, Jonathan Reynolds, ha confermato di avere in agenda un incontro con i manager della Casa per discutere la questione e, in particolare, per valutare gli effetti di una riduzione del personale.

Lo stesso Reynolds ha sottolineato, nel corso di una breve dichiarazione alla BBC, quanto segue:

“Se si tratta di garantire nel tempo che la forza lavoro sia quella giusta per rendere l’azienda il più competitiva possibile, allora è di questo che dobbiamo parlare”.

Un maxi taglio in arrivo?

Attualmente, dai dati riportati da Reuters, Jaguar Land Rover impiega circa 30.000 persone in Gran Bretagna e i piani sarebbero quelli di ridurre la forza lavoro in modo significativo, arrivando a 4 mila addetti in meno nel corso del prossimo futuro. Si tratta, quindi, di un taglio di più del 10%. Secondo il Times, serviranno due anni per centrare gli obiettivi descritti in precedenza.

I numeri non sono stati confermati direttamente dalla Casa che, però, tramite un suo portavoce ha sottolineato:

“Dobbiamo adattarci alle mutevoli condizioni del mercato globale”.

Si tratta di una chiara apertura in vista di un possibile intervento da parte dell’azienda che potrebbe, molto presto, adottare misure per il contenimento dei costi, con un taglio della forza lavoro.

Tante questioni da affrontare

Jaguar Land Rover deve fare i conti con diverse cause esterne che stanno creando non pochi problemi alla sua attività. Le attività industriali nel Regno Unito, infatti, hanno risentito delle conseguenze dei dazi imposti da Trump, sull’importazione di veicoli negli Stati Uniti.

Modelli come la Range Rover e la Defender, hanno un buon mercato negli Stati Uniti e la presenza di dazi ne danneggia la diffusione. Nello stesso tempo, la Casa deve fare i conti con la concorrenza dei modelli cinesi, come la Jaecoo 7, che si sta ritagliando uno spazio da protagonista assoluta nel Regno Unito.

La combinazione di questi elementi, quindi, mette a rischio il regolare svolgimento delle attività produttive per l’azienda nel Regno Unito. Il contesto già non era dei migliori, considerando che le difficoltà vanno avanti da tempo.

Ricordiamo, inoltre, che il rilancio del marchio Jaguar non ha raggiunto gli obiettivi prefissati, con anche il licenziamento del designer della controversa Type 00. Il brand, in ogni caso, ha in programma il debutto della Type 01, che arriverà ad ottobre.

Il futuro di Jaguar Land Rover è legato a tanti fattori e il presente non è dei migliori. L’azienda sta guardando avanti, con obiettivi ambiziosi, ma dovrà prendere delle decisioni difficili. Il taglio della forza lavoro nel Regno Unito rappresenta una delle possibili azioni per la Casa. Ulteriori aggiornamenti in merito arriveranno nelle prossime settimane.