Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Jeep Jeep Avenger protagonista a sorpresa nel videoclip di Clara

Una delle voci più amate del panorama musicale italiano incontra uno dei SUV più apprezzati del mercato. Due star che parlano a pubblici diversi ma che, nel nuovo videoclip di Codice Rosso, trovano una sorprendente armonia visiva. Clara, insieme a Ketama126, ha scelto infatti la Jeep Avenger come compagna di scena, trasformandola in molto più di un semplice mezzo: un elemento narrativo che accompagna, introduce e sostiene l’atmosfera del brano, vestendo alla perfezione il ruolo chiave nell’intro del video.

Un incontro che funziona perché mette insieme due mondi che, almeno all’apparenza, sembrano lontani: la musica urban-pop di Clara e l’indole avventuriera del B-SUV più venduto d’Italia. Ma proprio in questa contrapposizione nasce il successo, con la Avenger che diventa una sorta di ponte tra quotidianità e introspezione.

Protagonista dell’intro

La prima apparizione della Jeep Avenger nel videoclip non è un dettaglio, ma un vero e proprio mezzo di transizione verso la direzione del brano. È lei a condurre Clara verso la casa in cui poi si svolgerà la performance, in un contesto invernale freddo, quasi ovattato, che amplifica subito l’atmosfera emotiva del racconto.

Quella breve sequenza iniziale è tutto fuorché una comparsata: la Avenger diventa parte integrante della narrazione. Le sue linee compatte, i fari pieni di personalità e la presenza da SUV autentico accompagnano Clara lungo un tragitto che sembra simbolico prima ancora che fisico. È come se la vettura avesse il compito di traghettare l’artista dal caos urbano a un luogo più intimo, più fragile, dove prendono forma i versi più personali del brano.

Una scelta che rispecchia alla perfezione il modo in cui il branded content si sta evolvendo negli ultimi anni: non più inserimenti forzati o product placement invasivi, ma una fusione molto più naturale tra prodotto e storia raccontata. Nel caso di Codice Rosso, la Jeep Avenger non entra a disturbare la scena, anzi: ne amplifica l’estetica e contribuisce a costruire l’immaginario del videoclip. Ed è anche per questo che il risultato è così efficace ai fini narrativi: non c’è la sensazione troppo evidente di una presenza imposta, ma piuttosto di una collaborazione creativa.

Dalla città all’avventura

Non è un caso che la scelta sia ricaduta sulla Avenger. Oltre a essere il SUV più venduto d’Italia, è anche uno dei modelli che meglio riesce a tenere insieme due anime opposte: quella cittadina e quella avventuriera. Formato compatto, look robusto, tanta personalità: è una vettura che appartiene alla città, ma che non ha paura di uscire dal seminato. E questa dualità, nel videoclip, si percepisce chiaramente. La Avenger diventa un simbolo di mobilità libera, indipendente, capace di attraversare ambienti diversi senza perdere la propria identità. Una metafora che rispecchia anche il percorso della stessa Clara, che negli ultimi anni è passata con naturalezza dalle serie TV al palco e dai social alle playlist più ascoltate.

Una libertà che Jeep rivendica anche nella filosofia “Freedom of Choice”, una delle più ampie oggi nel segmento B-SUV, con un ventaglio di motorizzazioni pensate proprio per adattarsi a ogni stile di vita:

100% elettrica, per chi vuole un SUV a zero emissioni senza sacrificare l’indole Jeep;

e-Hybrid, con sistema a 48V e cambio automatico, dedicata a chi cerca efficienza e comfort;

benzina con cambio manuale, per chi preferisce semplicità e un prezzo d’ingresso più accessibile;

4xe plug-in con trazione integrale elettrificata, che porta nel segmento B-SUV la vera anima off-road del marchio.

La Avenger, insomma, non è soltanto un’auto di scena: nel videoclip diventa un’interpretazione contemporanea del concetto di libertà, proprio come il messaggio della canzone.