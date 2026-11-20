Sabato 21 e domenica 22 novembre porte aperte in tutta Italia: si può scoprire la nuova Compass 4xe da 375 CV e conoscere da vicino tutti i SUV Jeep

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Jeep 375 CV e trazione integrale: il nuovo SUV si mostra dal vivo

Sabato 21 e domenica 22 novembre le concessionarie del marchio in tutta Italia aprono le porte al pubblico, e al centro della scena c’è lei: la nuova Compass 4xe, la versione al vertice della gamma. Un modo per entrare, guarda e toccare con mano il mix tra elettrico e fuoristrada di questa versione.

Porte aperte 21 e 22 novembre

L’iniziativa coinvolge l’intera rete Jeep sul territorio nazionale ed è pensata come un weekend dedicato ai SUV del marchio, con la nuova Compass in primo piano e, accanto a lei, la gamma al completo.

Jeep ha costruito attorno all’evento una campagna di comunicazione con spot televisivi, contenuti digitali e social, e ha invitato il pubblico a condividere foto e video girati a bordo delle vetture, con la possibilità di essere ripostati sui canali ufficiali di Jeep Italia. Nella comunicazione spicca anche il logo “Prodotta in Italia”, riferito allo stabilimento di Melfi.

Nuova Compass 4xe

Passiamo ai numeri, perché la 4xe ne ha di interessanti. La versione di punta abbina 375 CV alla trazione integrale elettrica, grazie a un’architettura a doppio motore che gestisce in modo indipendente i due assi.

La batteria da 96,1 kWh di energia utile promette oltre 600 km di autonomia combinata nel ciclo WLTP, e la ricarica dal 20 all’80% si completa in 27 minuti.

Ma è quando finisce l’asfalto che la Compass 4xe mostra il carattere Jeep. L’assetto è rialzato di 10 mm e gli angoli sono quelli di una vera fuoristrada: 28° di attacco, 17° di dosso, 31° di uscita, con una capacità di guado fino a 480 mm.

Il motore posteriore, accoppiato a un riduttore 14:1, può scaricare fino a 3.100 Nm alle ruote posteriori, per garantire trazione anche dove le cose si fanno complicate.

A gestire il tutto c’è il sistema Selec-Terrain, con cinque modalità di guida: AUTO, SPORT, SNOW, SAND/MUD e 4WD LOCK, quest’ultima specifica della 4xe. Gli assistenti alla guida di Livello 2 sono di serie su tutte le versioni di Compass, e l’abitacolo punta sulla praticità vera, con materiali resistenti e facili da pulire, superfici antigraffio e tappetini in gomma.

La gamma 4xe si divide in due allestimenti. Upland porta di serie Hill Descent Control, cerchi da 19″ con pneumatici M+S, gancio posteriore e barre sul tetto. Overland aggiunge cerchi dedicati da 19″ con finitura diamantata, griglia a sette feritoie retroilluminata e fari Matrix LED.

Per chi vuole entrare nel mondo Compass spendendo meno, c’è la versione e-Hybrid, proposta da 33.900 euro con finanziamento a interessi zero. Attenzione però ai dettagli: l’offerta è valida fino al 30 novembre 2026 e riguarda un lotto limitato di vetture in pronta consegna.

Presente anche nuova Avenger

Accanto alla Compass, durante il weekend sarà possibile conoscere da vicino l’intera gamma Jeep. Una presenza che ha un peso specifico: la Avenger è il SUV più venduto in Italia da tre anni, un modello che ha portato il marchio verso un pubblico più ampio, rendendo accessibili libertà e avventura anche a chi non aveva mai considerato una Jeep.

Le due auto raccontano due facce della stessa identità. Da un lato la Compass, pilastro storico di Jeep nel segmento dei SUV compatti, che oggi compie un salto generazionale. Dall’altro la Avenger, il riferimento del mercato italiano. Per un weekend, tutte e due a portata di mano.